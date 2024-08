- Antes do início da janela de transferências, o Magdeburgo adquire o defensor Loric.

O time da 2ª Divisão, 1. FC Magdeburg, fez uma movimentação de última hora no mercado de transferências, trazendo o defensor francês Samuel Loric. De acordo com o comunicado do clube, o jogador de 24 anos é versátil e pode jogar em ambas as laterais da linha defensiva. Ele chega do time francês da 2ª divisão, US Quevilly.

O diretor esportivo, Otmar Schork, declarou: "Dada a grave lesão de Herbert Bockhorn e sua previsível ausência prolongada, não tínhamos escolha a não ser permanecer ativos no mercado de transferências. Com Samuel, acreditamos ter encontrado a peça certa para nossas posições de lateral esquerdo e direito." Bockhorn sofreu uma lesão no ligamento cruzado e ficará afastado por um longo período. O técnico Christian Titz afirmou que Loric é um "jogador rápido, ágil e robusto que pode atuar em ambas as laterais da linha defensiva". Em 2021, Loric disputou três partidas na primeira divisão pelo FC Lorient.

O defensor francês Samuel Loric, agora parte do 1. FC Magdeburg, atuava anteriormente pelo US Quevilly, na segunda divisão francesa. Com a prolongada ausência de Bockhorn devido a uma lesão no ligamento cruzado, a versatilidade e habilidades de Loric em ambas as laterais da linha defensiva podem se mostrar cruciais para o Magdeburg nos próximos jogos.

Leia também: