- Antes do fim de semana chegar, espere alguns padrões climáticos de mudança.

A previsão meteorológica indica que a Renânia-Palatinado e Sarre enfrentarão um breve período de instabilidade até ao fim de semana. O Serviço Meteorológico Alemão prevê chuvas esparsas e tempestades isoladas com chuva forte durante a tarde. A região também ficará bastante quente, até mesmo escaldante, com temperaturas chegando a 32°C na Vorderpfalz. Em contrapartida, as montanhas do norte permanecerão mais amenas, com temperaturas em torno de 25 a 27°C.

De acordo com a previsão do tempo, a chuva deve começar a diminuir na noite de sábado. O céu ficará maioritariamente encoberto, mas chuvas esparsas e tempestades persistirão, acompanhadas de temperaturas entre 19 e 13°C.

O fim de semana será recebido com sol

No sábado, a maior parte do céu ficará limpa, com poucas nuvens. As chances de precipitação permanecerão baixas, e as temperaturas subirão novamente, chegando a cerca de 30°C. Quanto ao domingo, o sol voltará a brilhar, mas o serviço meteorológico prevê chuvas esparsas e tempestades em algumas montanhas. As temperaturas continuarão a subir, chegando a 29 a 33°C, e aproximadamente 27°C em altitudes mais elevadas.

A nova semana de trabalho começará com tempo instável e quente - tempestades e chuva forte podem fazer uma reviravolta.

De acordo com o DWD, as tempestades previstas para o fim de semana podem afetar algumas áreas da Renânia-Palatinado e Sarre. Após um sábado claro e quente, o DWD alerta para a possibilidade de tempestades retornarem no domingo, especialmente nas montanhas.

