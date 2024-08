- Antes de se mudar para Glasgow, Engels residia em Augsburgo.

Parece que o lado alemão FC Augsburg está prestes a se separar do meio-campista belga Arne Engels, que é alvo do campeão da Escócia e contendente à Liga dos Campeões, o Celtic Glasgow. O técnico Jess Thorup deu suas opiniões antes de sua viagem pela Bundesliga (3:30 PM) contra o 1. FC Heidenheim, elogiando o progresso de Engels: "O progresso de Arne é incrível". Ele admitiu: "Como treinador, às vezes você precisa lidar com essas situações, não depende apenas de mim, envolve o clube e o jogador também, quando você recebe uma oferta assim".

Fontes sugerem que Engels passou por avaliações médicas em Glasgow. Se a transferência for concretizada, o FC Augsburg pode estar olhando para uma quantia de 13 milhões de euros em taxa de transferência - uma enorme lucro, mais de cem vezes seu investimento inicial.

Engels se juntou ao Augsburg da academia de jovens do Club Brugge em janeiro de 2023 por cerca de 100.000 euros. Seu contrato ia até junho de 2027. Ele havia jogado 51 jogos na Bundesliga e marcado três gols. Mas o acordo ainda não foi finalizado, confirmou um representante do clube.

As negociações de transferência em torno de Arne Engels levaram a especulações sobre sua possível saída em uma segunda-feira. Apesar do progresso de Arne sob o comando de Thorup, a oferta do Celtic Glasgow pode resultar em um grande lucro para o FC Augsburg, potencialmente sendo concluída em uma segunda-feira.

