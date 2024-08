- Antes de passar para a Inglaterra, o jogador defensivo do Wolfsburg, Lacroix.

Defensor do meio-campo Maxence Lacroix, do time da Bundesliga VfL Wolfsburg, está prestes a se transferir para o Crystal Palace, da Premier League inglesa. O técnico do VfL, Ralph Hasenhüttl, confirmou os rumores da imprensa e mencionou a necessidade de um novo defensor após a possível saída de Lacroix. "Ele não está em Wolfsburg hoje, mas está em negociações", disse Hasenhüttl sobre Lacroix.

O clube do sudeste de Londres, Crystal Palace, é treinado pelo ex-técnico do VfL, Oliver Glasner, que deseja levar Lacroix como substituto do internacional dinamarquês Joachim Andersen, que foi para o FC Fulham. De acordo com os relatórios da imprensa, essa transferência poderia render ao Wolfsburg aproximadamente 20 milhões de euros, além de bônus adicionais.

Lacroix, de 25 anos, não tem planos de renovar seu contrato com o VfL, que termina em 2025. Com isso em mente, o Wolfsburg só pode garantir uma quantia pelo Lacroix nesta temporada.

Dado que Moritz Jenz foi para o FSV Mainz 05 na quarta-feira à noite, o VfL Wolfsburg ainda precisa de pelo menos mais um defensor para manter um elenco equilibrado. "Se você quiser jogar com uma linha de três zagueiros, você definitivamente precisa de mais um. Isso é um fato", afirmou Hasenhüttl.

