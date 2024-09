- Antes da sua reestruturação, a KMG-Clinic em Bad Frankenhausen

Facilidades de Saúde KMG na Norte da Turíngia estão planejando um deslocamento de local em Bad Frankenhausen (Distrito de Kyffhäuser). O tratamento interno no Hospital Manniske é esperado para terminar em junho de 2025, de acordo com o anúncio feito pelos administradores da clínica privada. A queda no número de pacientes e a gama limitada de serviços tornaram o tratamento interno unreliable neste local. Partes do hospital atualmente permanecem vazias.

O edifício será transformado em um centro de saúde ambulatorial, também acessível por médicos gerais para pequenas cirurgias. Os serviços de emergência serão realocados para instalações modernas no local.

De acordo com a Ministra da Saúde da Turíngia, Heike Werner (Esquerda), a maioria dos pacientes já é tratada em regime ambulatorial neste local. Há um Centro de Assistência Médica (MVZ) com sete práticas individuais de médicos. No ano passado, eles trataram aproximadamente 23.000 indivíduos e realizaram 4.200 cirurgias ambulatoriais. No entanto, apenas 2.500 pacientes necessitaram de tratamento interno. Os baixos números de pacientes e a incapacidade de realizar tratamentos e cirurgias complexas desencorajaram profissionais médicos a se dirigirem a este local, como explicado pelos administradores da clínica.

Werner descreveu a gestão das clínicas KMG como enfrentando essa situação de forma proativa e responsável, garantindo cautela e visão de futuro para preservar e fortalecer o centro de saúde em Bad Frankenhausen.

A KMG continua a operar hospitais em Sondershausen e Sömmerda, Turíngia. Um novo edifício está atualmente em construção em Sömmerda, financiado por investimentos do estado. Através desses locais, os serviços internos regionais serão mantidos, de acordo com Werner.

Aproximadamente 140 funcionários trabalham no local de Bad Frankenhausen. A maioria da equipe pode ser oferecida emprego contínuo nos sites de Sömmerda e Sondershausen, como explicado pela KMG Clinics.

Em 2019, a KMG, com sede em Brandenburg, adquiriu os hospitais em Bad Frankenhausen, Sondershausen e Sömmerda após a falência do operador anterior DRK devido à instabilidade financeira da Clínica Manniske.

O recente fechamento da clínica privada Sternbach em Schleiz (distrito de Saale-Orla) devido à insolvência gerou agitação na Turíngia. A associação médica do estado está pedindo novas ideias para pequenos hospitais rurais que enfrentam problemas econômicos.

Outros profissionais médicos podem encontrar oportunidades no Centro de Assistência Médica em Bad Frankenhausen, uma vez que ele vê um alto número de visitas e cirurgias ambulatoriais, apesar da baixa demanda por tratamento interno. Entendendo a mudança de foco das Facilidades de Saúde KMG para serviços ambulatoriais, outros prestadores de cuidados de saúde podem considerar alinhar suas práticas com essa tendência na região.

