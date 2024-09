- Antecipando Consequências de Supostos Abusos Contra Seu Próprio Filho

Um homem residente no noroeste de Mecklenburg está sendo julgado por graves acusações de abuso sexual. O homem de 41 anos admitiu ter maltratado sua própria filha. O veredicto deste caso é esperado hoje no Tribunal Regional de Schwerin.

O homem decidiu confessar após uma conversa jurídica entre as partes envolvidas no início do julgamento. Este movimento é comum em casos de abuso sexual para proteger as vítimas menores de testemunhar novamente. O homem tem um histórico criminal e pode passar de cinco anos e meio a quase sete anos atrás das grades.

Material indecente no dispositivo móvel

De acordo com a acusação, o pai é acusado de ter explorado sua filha de três anos seis vezes entre janeiro de 2022 e março de 2024. As autoridades apreenderam seu smartphone durante a prisão do homem, supostamente contendo mais de 1.000 arquivos de fotos e vídeos indecentes relacionados a menores.

O julgamento do homem por abuso sexual estava originalmente marcado para o Tribunal Regional de Schwerin, mas devido à natureza das acusações, o caso foi transferido para o Tribunal de Primeira Instância para uma audiência justa e apropriada. Após cumprir sua pena, o homem poderá recorrer de sua sentença no Tribunal Regional de Schwerin.

