Ansiando o encontro do Bayern com Flick: "Estamos animados por isso"

Na longa caminhada para o próximo "jogo em casa", o Bayern de Munique enfrentará o FC Barcelona e seu ex-treinador Hansi Flick na fase de liga reformulada da competição de futebol europeia. Outro adversário formidável para Munique é o Paris Saint-Germain.

O jogo contra Barcelona será marcado por uma tensa "reunião do Bayern" com Flick, que orquestrou a última vitória do recordista alemão na final europeia de Lisboa em 2020, garantindo uma vitória por 1 a 0 contra o PSG. Este ano, o confronto de cabeça a cabeça contra Barcelona também apresentará um duelo de alto pontuação entre o artilheiro da Bundesliga Harry Kane e o ex-astro do Bayern Robert Lewandowski. Antes da final, a equipe do Bayern comemorou sua lendária goleada de 8 a 2 sobre os catalães em Lisboa há quatro anos.

Os oponentes do Bayern na fase de grupos incluirão Paris, Benfica de Lisboa, Dinamo Zagreb e Slovan Bratislava em casa, com oponentes fora de casa consistindo em Barcelona, Shakhtar Donetsk da Ucrânia (em Gelsenkirchen), Feyenoord Roterdã e Aston Villa da Premier League.

"Estamos preparados para alguns jogos emocionantes contra adversários formidáveis. Mas estamos entrando na fase de liga reformulada com confiança", declarou o capitão Manuel Neuer após o sorteio. "Há uma reunião com Hansi Flick e sua equipe técnica, que estamos realmente ansiosos para enfrentar, especialmente em Barcelona."

Para o companheiro de equipe Joshua Kimmich, Barcelona e Paris são "os dois adversários mais fortes", embora nenhuma equipe deva ser subestimada: "Esses jogos poderiam ser muito disputados. Mas nosso objetivo deve ser garantir a entrada direta nas oitavas de final. E nada poderia ser melhor do que competir em nosso próprio estádio pela final."

Além do Bayern, o Borussia Dortmund também cruzará paths com o FC Barcelona. Para o BVB, também haverá uma rápida reunião com o Real Madrid. "Estou extremamente animado com este novo formato. Não posso esperar", disse o chefe do BVB, Hans-Joachim Watzke, na Sky. Os campeões alemães Bayer Leverkusen e RB Leipzig terão que enfrentar o FC Liverpool e o Inter de Milão. O VfB Stuttgart também jogará contra os campeões defensores Real Madrid e, como o Bayern, contra o Paris Saint-Germain. Este é o resultado do novo sorteio da Champions League em Mônaco.

No total, os cinco times da Bundesliga alemã cada um tirou oito oponentes. Com o novo formato apresentando uma fase de liga em vez de uma fase de grupos, são garantidos vários jogos de alto nível para os clubes. O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, recebeu o sorteio do recordista com um sorriso. A final acontecerá em 31 de maio de 2025, em Munique, então a equipe do Bayern entrará na competição com uma motivação extraordinária.

As oito primeiras nas oitavas de final

Cada um dos 36 participantes - initially, there were 32 - will contest four home games and four away games. The top eight teams in the standings at the conclusion of the league phase will qualify for the round of 16. The clubs in positions 9 to 24 will engage in a brand-new knockout round to advance. There is no longer a second chance in the Europa League - anyone who is eliminated is truly out for this season.

The UEFA anticipates a substantial revenue increase after the reform. The clubs are set to receive a total of 2.47 billion euros. Critics fear that this money will exacerbate further major competitive disparities in the national leagues. The fifth starting position (for Borussia Dortmund) was secured by the Bundesliga clubs due to their successful international campaign in the previous season.

According to plans, there will be a substantial increase in German football matches in the coming months, with eight matchdays in the group stage instead of the usual six. To give an example, the final group stage matchday is scheduled for January 29, 2025. Similar to the final Bundesliga matchday, all 36 clubs will participate simultaneously in 18 matches. The UEFA aspires that by then, many stadiums will be still vying for progression.

From the round of 16 onwards, the Champions League will continue as usual, with home and away matches. However, the route to the final in Munich will be decided throughout the draw for the round of 16.

