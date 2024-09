- Análise pós-eleitoral na Saxónia: exame e acções subsequentes

Após as eleições locais, a caça a uma coalizão governamental viável para os próximos cinco anos na Saxônia começa. Pela manhã, os presidentes regionais e executivos-chave dos partidos políticos deliberarão sobre os resultados das eleições em Dresden. Figuras proeminentes também oferecerão suas perspectivas sobre o resultado em Berlim. Certos partidos agendaram suas primeiras reuniões de conselho para a noite.

De acordo com os resultados preliminares, a CDU recuperou sua posição de força com 31,9% dos votos. A AfD, identificada como uma entidade firmemente de extrema direita pelo Escritório Saxão de Proteção à Constituição, garantiu a segunda posição com 30,6%. A Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), conseguindo se estabelecer do zero, obteve 11,8% dos votos e é provável que influencie os arranjos da coalizão futura. O SPD obteve 7,3%, enquanto os Verdes marcaram 5,1%. A Esquerda conseguiu penetrar no parlamento estadual com 4,5% devido a dois mandatos diretos em Leipzig. Isso os admite no parlamento de acordo com uma cláusula, mesmo que tenham ficado abaixo do limite de cinco por cento. A participação do eleitorado foi de 74,4%.

A AfD garantirá 41 assentos no parlamento estadual (38), a CDU 42 mandatos (45). A BSW terá 15 membros. O SPD obterá 9 assentos (10), os Verdes 6 assentos (12), e a Esquerda 14. Os Eleitores Independentes, que conseguiram 2,3%, serão representados no parlamento com um membro através de um mandato direto. A antiga coalizão de CDU, Verdes e SPD não possui mais uma maioria.

Kretschmer: Formar uma nova coalizão não será simples

"Isso não será simples", afirmou o atual Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, da CDU, no domingo, em relação à busca por uma nova coalizão. "No entanto, um fato é inegável: com muitas conversas e a vontade de fazer algo por esta região, é possível instalar um governo estável para a Saxônia que sirva à região e prossiga com humildade."

O candidato à AfD da Saxônia, Jörg Urban, declarou sua intenção de pressionar um eventual futuro governo estadual como partido de oposição. "Continuaremos a empurrar este governo à nossa frente."*

A Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) considerou o resultado 'histórico', deixando claro que não deseja ser um 'cavalo de sela relutante' para o atual Ministro-Presidente. "Com a gente, haverá apenas um novo começo. Não atuaremos como maioria", afirmou a presidente do partido, Sabine Zimmermann, em relação às possíveis negociações da coalizão.

O presidente do SPD, Homann, descreveu o resultado do seu partido como bem-sucedido. O SPD havia enfrentado o perigo de perder sua reeleição para o parlamento estadual nas pesquisas. "Sempre dissemos que somos sobre a Saxônia", enfatizou. O SPD da Saxônia visa se concentrar no Estado Livre e não se deixar levar por discussões políticas mais amplas sobre questões federais ou globais.

De acordo com a presidente dos Verdes, Christin Furtenbacher, o resultado das eleições não é o que o povo da Saxônia merece. Várias forças políticas tentaram suprimir os Verdes a todo custo, expressou a líder da fração, Franziska Schubert. "O que fizemos? Ficamos em cima."*

O líder da Esquerda chama para uma avaliação rigorosa de seu partido

Acima de tudo, a Esquerda enfrenta uma avaliação rigorosa de seu desempenho. Sem os mandatos diretos obtidos, eles teriam desaparecido do parlamento estadual - uma primeira em um parlamento estadual do leste da Alemanha desde a virada.

O líder estadual Stefan Hartmann chamou para uma revisão fundamental do partido. Com sua entrada no parlamento através da cláusula de mandato básico, a Esquerda impediu a continuação da coalizão existente de CDU, Verdes e SPD - a menos que a coalizão seja endossada pela Esquerda.*

O cientista político Hendrik Träger considerou uma opção de governo minoritário de CDU e SPD, sustentada pela BSW, como uma possibilidade na noite das eleições. "Such governmental formats are common in Scandinavian countries. Therefore, it is advisable to look beyond the German horizon."

O cientista político Johannes Kiess esperava uma formação de coalizão extremamente desafiadora na Saxônia e na Turíngia. A "campanha anti-traffic light" da CDU também contribuiu para isso. Além disso, existe uma nova variável turva no jogo com a BSW. "Mesmo que a BSW opte por um papel construtivo, sua durabilidade no próximo ano, antes das eleições federais, é questionável", informou Kiess à Agência Alemã de Notícias.

Cientista: Nenhuma boa notícia para a cultura política

O cientista opinou: "A AfD e também a BSW têm o potencial de capitalizar no clima social atual, enquanto os milieus do SPD e dos Verdes parecem estar desmobilizados. A CDU não está de modo algum em uma posição para estabelecer uma coalizão com apenas um parceiro. Isso não é uma boa notícia para a cultura política na Alemanha."

Dadas as atuais dinâmicas da coalizão na Saxônia, o SPD pode encontrar desafios para assegurar um papel significativo no governo dos próximos cinco anos. Apesar de obter 7,3% dos votos, eles podem ter dificuldades para negociar termos favoráveis devido aos bons desempenhos da CDU, AfD e BSW.

Diante da posição firme da AfD como partido de oposição, eles provavelmente pressionarão qualquer eventual futuro governo estadual, o que pode complicar ainda mais as negociações da coalizão para o SPD.

Leia também: