- Alianças de entrega propõem estratégia alternativa para a situação dos Houthis

As empresas de transporte marítimo Hapag-Lloyd e Maersk propuseram uma rota alternativa para sua parceria proposta, contornando o Mar Vermelho. Isso foi revelado pelas empresas em seus comunicados. A motivação por trás dessa mudança vem das ações hostis dos Houthis no Mar Vermelho. As empresas apresentaram duas possibilidades. Foi anunciado que elas tomarão uma decisão em outubro sobre qual rota escolherão.

A empresa alemã Hapag-Lloyd e a corporação dinamarquesa Maersk, popularmente conhecida como "Cooperação Gemini", anunciaram sua aliança no início do ano. "Gemini" significa "gêmeos" em ambos, latim e inglês. O objetivo dessa aliança é alcançar uma taxa de confiabilidade de horário acima de 90%. A Maersk ocupa o segundo lugar globalmente no setor de transporte marítimo, enquanto a Hapag-Lloyd ocupa o quinto lugar. Essa parceria está prevista para começar em fevereiro de 2025.

O CEO da Maersk, Vincent Clerc, enfatizou que o objetivo de alta confiabilidade de horário permanece inalterado, independentemente da rota escolhida. O deslocamento de navios varia de acordo com o plano: cerca de 300 se eles navegarem pelo Mar Vermelho, e aproximadamente 340 se eles navegarem ao seu redor.

Desde o início do conflito de Gaza, os Houthis, que têm sentimentos anti-Israel, têm atacado navios comerciais perto da costa do Iêmen. Os Houthis afirmam que sua intenção é pôr fim às operações militares de Israel.

