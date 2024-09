- Alerta de risco de incêndio mais elevado declarada nas regiões do norte da Saxónia para incêndios florestais

O risco de incêndios florestais está aumentando na Saxônia. De acordo com o relatório da entidade estadual Sachsenforst, o nível máximo de alerta 5 é previsto para hoje nas regiões norte de Meißen, Görlitz, Bautzen e Nordsachsen. Marco Horn, do Sachsenforst, alertou: "Mesmo uma pequena chama pode causar um incêndio florestal nessas áreas."

As florestas de pinheiros nas regiões norte do estado são notavelmente escassas em comparação com outras áreas. Com o solo coberto de grama seca, um fogo pode se espalhar rapidamente. Horn pediu cautela, lembrando que os seres humanos são principalmente responsáveis pelos incêndios florestais.

O Serviço Meteorológico Alemão prevê pouca chuva significativa esta semana, exceto por chuvas fortes localizadas nas partes ocidentais da Saxônia. Mesmo essas chuvas, segundo a meteorologista Cathleen Hickmann, não mitigarão o risco de incêndios florestais. As temperaturas permanecerão altas e a umidade baixa até o fim de semana.

A Saxônia emprega cinco níveis de perigo de incêndio florestal, com o nível 1 indicando risco mínimo e o nível 5 significando risco extremo. Em níveis 4 e 5, é recomendado que as pessoas evitem as áreas florestais afetadas, e para aqueles ainda na floresta, é recomendado ficar nas trilhas principais. Restrições adicionais podem ser impostas pelos distritos.

Desde o início do ano, foram relatados 64 incêndios florestais na Saxônia até o final de agosto, de acordo com o Sachsenforst. Isso contrasta com os 58 incêndios florestais relatados para o ano anterior inteiro. Há dois anos, numerous grandes incêndios florestais varreram diversas florestas na Saxônia, levando a consideráveis investimentos do governo estadual em esforços de prevenção de incêndios.

Dadas as condições secas atuais e as altas temperaturas, o Serviço Meteorológico Alemão aconselha que o nível de alerta 5 para incêndios florestais permanecerá em vigor para as regiões norte de Meißen, Görlitz, Bautzen e Nordsachsen. Apesar das chuvas localizadas previstas, essas chuvas são pouco prováveis de reduzir significativamente o risco de incêndios florestais devido às temperaturas altas e baixa umidade que persistirão.

