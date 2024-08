- Alegada tentativa de recrutamento para a BSW em Ramelow

A aliança "Sahra Wagenknecht's Stand Up" (BSW) procurou Bodo Ramelow, presidente do governo da Turíngia pelo Partido da Esquerda, em suas fases iniciais, para potenciais pessoal. Ramelow confirmou isso em um relatório dos jornais da Turíngia do grupo Funke. Segundo o relatório, uma tentativa foi feita em janeiro para trazer Ramelow para o partido de Wagenknecht antes das eleições estaduais da Turíngia.

"O cenário ideal seria uma BSW na Turíngia liderada por você"

Thomas Schmid, que depois gerenciou a filial estadual, teve comunicação com Ramelow. Isso é confirmado por uma mensagem de Schmid ao político do Partido da Esquerda, que também foi obtida pela dpa. Ela diz: "O cenário ideal seria uma BSW na Turíngia liderada por você. Isso seria minha preferência."

Ramelow, que tem 68 anos, é o candidato principal do Partido da Esquerda para as eleições estaduais de domingo e está buscando um terceiro mandato como presidente do governo.

Além da antiga prefeita de Eisenach, Katja Wolf, que é a candidata principal da BSW para as eleições estaduais, o jovem partido também procurou o então prefeito de Erfurt, Andreas Bausewein, do SPD. Bausewein revelou publicamente a tentativa de recrutamento e sua subsequente recusa.

