- Aiwanger declara inequivocamente sua posição: Nenhuma colaboração com a AfD

Após comentários vagos de Matthias Berger, candidato principal dos Freie Wähler da Saxônia, sugerindo uma possível reconciliação com a extrema-direita Alternativa para Alemanha (AfD), Hubert Aiwanger, líder nacional dos Freie Wähler, rejeitou qualquer aliança política com o partido de direita populista. Aiwanger informou à Deutsche Presse-Agentur: "Não faremos política com a AfD, mas qualquer movimento nesse sentido será enfrentado com sanções de nossa parte federal. Estamos firmes nisso".

Berger havia evitado anteriormente se distanciar abertamente da AfD e desafiou a noção de uma "barreira intransponível" entre os partidos, que a agência de proteção do estado da Saxônia classificou como firmemente de extrema-direita. "Esta discussão é desnecessária. No passado, até mesmo uma fração conjunta AfD-SPD existiu em Grimma. Enquanto indivíduos permanecerem dentro de parâmetros democráticos, uma boa ideia continua sendo uma boa ideia", afirmou ele.

Berger enfatizou que 70% dos saxões têm crenças conservadoras e, tradicionalmente, a CDU, a AfD e os Freie Wähler deveriam colaborar. "Para nós, princípios como família, ética do trabalho e confiabilidade são fundamentais. A resposta não está nos slogans. Ser conservador significa preservar o que funciona. Essa é a nossa posição".

Além disso, Aiwanger pediu um compromisso definitivo da União para não colaborar com a Aliança Progressista para a Justiça Social (BSW). Dirigindo-se à dpa, ele afirmou: "Os extremistas de esquerda estão reaparecendo novamente". Ele atribuiu a divisão social à "imigração em massa infrutífera" sob a chanceler Angela Merkel da CDU.

A sugestão de Berger de uma possível reconciliação com a AfD nas eleições para o Landtag causou polêmica dentro dos Freie Wähler, já que Hubert Aiwanger se opõe firmemente a qualquer aliança com o partido. Apesar dos comentários de Berger desafiando a barreira percebida entre os partidos, Aiwanger mantém que as ideologias da AfD não se alinham com as deles.

