- Ainda não existe nenhum grupo de cultivo de cannabis aprovado na Renânia do Norte-Westfália.

Em Renânia do Norte-Vestfália, cerca de 69 pedidos de cultivo coletivo de cannabis foram enviados, mas nenhum grupo recebeu ainda a luz verde. De acordo com uma pesquisa da dpa nas administrações regionais responsáveis, essa situação se mantém desde 1º de julho, quando se tornou legal solicitar uma permissão para cultivar cannabis coletivamente e distribuí-lo entre os membros da associação. Essa mudança foi resultado da lei de legalização de cannabis do governo federal na primavera.

Foi revelado que a maioria dos pedidos apresentados em Renânia do Norte-Vestfália está faltando informações vitais desde o início do processo de solicitação, há mais de dois meses. Os processos de revisão dentro das administrações também têm sido demorados. A responsabilidade pelo tratamento desses pedidos foi atribuída aos governos regionais, que contrataram pessoal adicional ou estão criando novos cargos.

Quais regiões em Renânia do Norte-Vestfália têm o maior número de pedidos?

Até 28 de agosto, o governo regional de Düsseldorf havia recebido 22 pedidos. Até agora, o governo regional de Düsseldorf ainda não aprovou nenhum pedido. O problema principal é que a maioria dos candidatos ainda precisa fazer melhorias, como confirmou um porta-voz. Ele enfatizou o quão complexo é o processo de revisão para garantir o cumprimento dos requisitos legais. Sem uma permissão, um grupo não pode iniciar a cultura.

Atualmente, o governo regional de Colônia tem 19 pedidos incompletos. Um porta-voz de Colônia destacou vários requisitos, como um curso de prevenção de drogas, como desafios para os candidatos e trabalho significativo para a administração. O governo regional de Münster tem oito pedidos até agora, sem aprovações ou rejeições ainda, segundo seu porta-voz.

O governo regional de Arnsberg tem 13 pedidos que ainda não receberam permissão. O processo de revisão nesta região também é altamente complexo. A autoridade em Detmold recebeu sete pedidos até 28 de agosto, todos ainda em revisão, como informou um porta-voz. No entanto, obter uma permissão é apenas o início. "A Lei de Consumo de Cannabis prevê monitoramento administrativo regular de associações de cultivo após isso", como está online.

Requisitos rigorosos para clubes

Clubes de cultivo podem ter até 500 membros adultos que tenham morado na Alemanha por pelo menos seis meses. Eles podem cultivar e distribuir cannabis coletivamente para seus membros em quantidades limitadas, mas não podem vendê-lo. Não é permitido consumo nas instalações. Os clubes devem manter uma distância mínima de 200 metros de escolas, instalações infantis e infantis, e parques infantis.

Multas visam principalmente proteger menores

Desde maio, está em vigor um Regulamento de Cannabis e um catálogo de multas em Renânia do Norte-Vestfália. Os municípios são responsáveis pela aplicação e processamento de infrações relacionadas a limites de posse, proibições de consumo e proibições de publicidade. O Ministério da Saúde enfatiza em seu site que o foco das sanções é a proteção da saúde de crianças e jovens. Consumir cannabis na presença de menores pode resultar em uma multa entre 300 e 1.000 euros.

A legalização parcial do cultivo coletivo de cannabis em Renânia do Norte-Vestfália levou a um aumento no número de solicitações, com várias regiões enfrentando desafios no processamento devido à complexidade e à falta de informações. Apesar do atraso, nenhum pedido de cultivo coletivo de cannabis foi aprovado em nenhuma região até agora.

