- Agricultor colhe legumes crucíferos e repolho durante a onda de calor sazonal

Colhendo Couve no Verão: Gottfried Gerken, de Vechta, vem cultivando verduras de inverno há algum tempo. Essas culturas chegam aos consumidores como itens resfriados. Gerken serve como fornecedor para a corporação Elo-Frost, localizada em Vechta-Landförden.

Couve sem Geada? Geralmente presume-se que a couve prospera no frio para desenvolver um sabor doce e suave. No entanto, segundo o Centro de Informações Agrícolas Federal, a geada não é indispensável para o sabor, desde que as variedades modernas com folhas delicadas e teor de açúcar elevado contenham menos compostos amargos.

Baixa Saxônia e Renânia do Norte-Vestfália como Principais Áreas de Cultivo

Normalmente, a estação de produtos frescos começa no final de outubro com clima mais frio e termina em março. Na Baixa Saxônia, a couve é uma dieta típica de inverno.

Em 2023, foram colhidos aproximadamente 20.500 toneladas de couve na Alemanha, com 75% originando das principais áreas de cultivo da Baixa Saxônia e Renânia do Norte-Vestfália. A maior parte da produção não aparece nos mercados de produtos frescos, mas é processada em produtos enlatados e congelados.

A couve de Gerken, muitas vezes destinada ao processamento, pode se tornar outros tipos de vegetais conservados se a demanda por produtos frescos diminuir. Apesar da importância da Baixa Saxônia e da Renânia do Norte-Vestfália na produção de couve, os agricultores dessas regiões também cultivam outras verduras de inverno para manter a diversidade do paisag

