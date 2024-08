- Agosto de 2024 na Renânia do Norte-Vestfália foi duro e excessivamente quente.

O verão de 2024 na Renânia do Norte-Vestfália não foi um típico verão agradável, sendo excessivamente quente e um pouco úmido. Isso é sugerido pelos primeiros resultados do Serviço Meteorológico Alemão (DWD) em Offenbach. A temperatura média na Renânia do Norte-Vestfália (NRW) foi de 18 graus, ficando ligeiramente abaixo da média nacional de 18,5 graus, mas ainda assim 1,7 graus acima da referência de 1961 a 1990 (16,3 graus). Isso dá uma ideia da mudança climática a longo prazo.

Inicialmente, o frio de junho atrapalhou o início do verão, segundo os meteorologistas. No entanto, as temperaturas aumentaram significativamente várias vezes depois. No meio de agosto, alguns termômetros ultrapassaram 35 graus. Dada a abundância de sol, não é surpresa que, entre junho e agosto, a Renânia do Sul registrou 650 horas de sol - acima da média habitual (554 horas).

Longe de ser um verão idílico: chuvas frequentes em junho, julho e agosto.

Ao mesmo tempo, o tempo ao longo do Reno e do Weser foi marcado por chuva recorrente, às vezes com trovoadas, como relatado pelo DWD. No total, isso contribuiu para uma média de chuva de 257 litros por metro quadrado, mal ultrapassando o padrão comum. Para referência, o período de referência de 1961 a 1990 lista a média a longo prazo como 240 litros por metro quadrado.

A chuva também caiu em chuvaradas pesadas e foi acompanhada localmente por tempestades fortes: em algumas áreas, porões foram inundados e ruas ficaram alagadas. Durante a Copa Europeia de Futebol, alguns eventos públicos foram atingidos por tempestades que se aproximavam. Durante julho, vários tornados passaram durante uma tempestade e deixaram danos na região de Münsterland.

Para formular o balanço preliminar, o Serviço Meteorológico Alemão usa dados de seus aproximadamente 2000 estações de monitoramento em toda a Alemanha.

Apesar dos desafios do verão na Renânia do Norte-Vestfália, a Alemanha ainda experimentou temperaturas acima da média, com uma média de 18 graus. Isso foi ligeiramente abaixo da média nacional, mas significativamente acima do período de referência de 1961 a 1990.

Apesar do calor excessivo e da chuva ocasional em partes da Alemanha, incluindo a Renânia do Norte-Vestfália, algumas áreas ao longo do Reno e do Weser relataram chuva pesada e tempestades locais, resultando em porões inundados e ruas alagadas.

Leia também: