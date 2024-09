- Agentes enfrentam agressão e oposição: três agentes da lei ficam feridos

Três oficiais de Ettlingen sofreram ferimentos durante o exercício das suas funções devido à forte oposição. Dois deles tiveram que se afastar das suas funções, sendo que um deles alegadamente foi atingido por um jovem.

Em uma situação, dois oficiais foram enviados para ajudar no cuidado de um jovem de 16 anos em Malsch ao lado do serviço de resgate. O jovem, que tinha uma mão ferida e sangrando, havia anteriormente demonstrado agressão em relação à sua mãe e à tripulação de resgate, como consta no relatório policial. Para evitar mais agravamento, os oficiais de polícia tentaram algemá-lo, mas o jovem de 16 anos resistiu. Seu amigo de 17 anos então agrediu os oficiais. Com a ajuda de forças de backup, ambos foram detidos temporariamente. Dois oficiais ficaram feridos, um dos quais teve que concluir seu turno.

Um terceiro oficial foi ferido durante uma operação em Ettlingen, segundo a polícia. Os oficiais estavam planejando deter um homem de 27 anos que deveria ser deportado. O homem resistiu à prisão e opôs resistência ativa. Forças policiais adicionais foram convocadas para prender o homem e transportá-lo para uma instalação de deportação. Durante uma busca no apartamento do homem de 27 anos, também foram descobertos uma grande quantidade de itens suspeitos de terem sido roubados.

Investigações estão atualmente em andamento contra os três suspeitos por causar lesões corporais, agressão e resistência à autoridade.

