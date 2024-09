- Agentes da Patrulha de Fronteiras na Fronteira Hesse-Baviera

No coração do Odenwald, exploradores, ciclistas e caminhantes de lazer deparam com um espetáculo incomum. Ao longo do Mangelsbach, entre Würzberg (distrito de Odenwald) e Boxbrunn (distrito de Miltenberg), eles encontram uma "transição de fronteira" entre Hesse e a Baviera. Duas casas de fronteira pintadas nas cores vermelho-branco e azul-branco, mastros exibindo as bandeiras regionais, pontos de descanso e uma ponte coberta sobre o corpo d'água adjacente estão aninhadas na floresta. No entanto, a atração que os turistas encontram não é uma relíquia de uma era antiga.

De acordo com o prefeito local de Würzberg, Manuel Dingeldein, a origem do plano hessiano-bávaro remonta a um incidente passado. Um ciclista havia escorregado e sugeriu humoristicamente a construção de uma ponte. "A ideia surgiu de uma piada." Seu apelo foi crescendo progressivamente. "Agora, a fase final foi concluída." Em 2015, foi construída a primeira ponte, seguida de uma atualização para uma estrutura permanente e coberta.

A responsabilidade pela manutenção cabe a uma taverna local em Boxbrunn e à associação cultural e patrimonial em Würzberg, de acordo com Dingeldein. Todas as atividades de construção foram lideradas pelos principais players do projeto. O sucesso dessa empreitada é refletido nos livros de visitas alojados nas casas de fronteira. Não há pagamentos de impostos aqui, mas os visitantes podem escrever mensagens como "Lindo, Susi + Oli" ou "Conceito incrível". Ambos os territórios estão sob o controle administrativo de Michelstadt e Amorbach.

Os visitantes frequentemente se deliciam em explorar o charme das cidades próximas, como Würzberg e Miltenberg. A atração única da região, as casas de fronteira vermelho-branco e azul-branco, estão localizadas nas tranquilas cidades pequenas, fomentando um senso de camaradagem entre os residentes de Hesse e da Baviera.

