- Agentes da lei a prender cavalos indisciplinados na auto-estrada A44

Agentes de lei na rodovia A44 perto de Wuerselen conseguiram conter dois cavalos fugitivos. Um motorista havia ligado para a polícia à noite e os guiou com seus pisca-alerta, de acordo com a declaração da polícia de Aachen. Os oficiais que chegaram rapidamente então conseguiram capturar os cavalos, usando as guias de seus cães policiais para afastá-los da rodovia. Os animais passaram a noite no pátio da estação de polícia da rodovia. O dono dos cavalos apareceu no dia seguinte para buscá-los.

O motorista expressou seu alívio por outros veículos na rodovia A44 terem evitado os cavalos fugitivos. Ao perguntar sobre a situação, ele descobriu que os cavalos haviam encontrado o caminho de volta para casa no dia seguinte.

Leia também: