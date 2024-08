- Adolescentes são considerados culpados de ataque violento fatal

Após a morte brutal de um homem de 52 anos, dois adolescentes receberam sentenças de 3,5 anos em uma instituição para menores, imposta por um tribunal local. O tribunal condenou os suspeitos, então com 14 e 16 anos, por causar lesões corporais que levaram à morte. O incidente, de acordo com os registros do tribunal, ocorreu na estação de trem em Eppingen (pertencente ao distrito de Heilbronn) no mês de dezembro passado. Uma discussão é alegada ter iniciado o ataque. A vítima infelizmente morreu pouco depois de seus ferimentos graves.

De acordo com um porta-voz do tribunal, a sentença excedeu o pedido da acusação. A acusação havia proposto penas de 2,5 e 3 anos em uma instituição para menores. No entanto, os advogados de defesa argumentaram por penas que não resultariam em prisão, de acordo com a declaração do porta-voz. A sentença foi oficialmente declarada em uma audiência à porta fechada na terça-feira.

Os dois adolescentes também foram acusados de um roubo que foi considerado na sentença. Eles supostamente ameaçaram dois outros meninos de 15 anos com uma faca e roubaram deles em Eppingen no mês de setembro passado. Devido aos direitos pessoais e às considerações de idade, as nacionalidades dos adolescentes não foram reveladas.

