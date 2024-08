- Adolescente desaparece na Westfália Oriental: a comunidade inicia uma caça em larga escala

Em East Westphalia, uma garota de 13 anos de Rietberg está desaparecida desde terça-feira e a busca agora é pública. De acordo com a polícia do distrito de Gütersloh, essa garota pode estar além de sua jurisdição. "Ela tem um passe de trem e pode percorrer o país. Um possível local pode ser Braunschweig", eles sugeriram um dia após seu desaparecimento, sem fornecer mais detalhes. A polícia até postou uma foto da garota de 13 anos no quadro de procurados do estado da Polícia Criminal do Estado da Renânia do Norte-Vestfália.

A família pediu a ampla divulgação da foto da garota, já que considera qualquer pista uma emergência para encontrá-la. Se ela precisar de ajuda, pode utilizar o número de emergência 112, já que ela não conhece a área de Braunschweig.

