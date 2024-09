- Administradores escolares e organização do trabalho identificam desafios nas instituições educacionais

O Conselho de Pais do Estado de Brandeburgo e o sindicato da educação GEW estão expressando preocupações sobre questões substanciais na educação à medida que as escolas reabrem. "Se não tivermos professores substitutos, o sistema escolar desabaria completamente", afirmou o Conselho sem rodeios. De acordo com o Departamento de Educação, 455 vagas de professores em tempo integral ainda estão desocupadas. "No entanto, acreditamos que a lacuna é maior, à medida que a necessidade aumenta com a população estudantil em crescimento", enfatizaram os defensores dos pais.

Apesar da afirmação do Ministério de que as matérias essenciais estão garantidas, ainda há ansiedades, afirmou o Conselho de Pais do Estado. "As lacunas de conhecimento do período da pandemia ainda não foram abordadas", eles observaram. Eles pediram remédios e financiamento adicional na educação. O foco político precisa ser voltado para a educação.

Da mesma forma, o Sindicato da Educação e Ciência (GEW) reconhece um cenário cada vez pior. A demanda continuará a aumentar, "e não conseguimos encontrar professores no mercado de trabalho", disse o presidente do GEW no estado, Günther Fuchs. A proporção de professores substitutos aumentou e as regiões estão cada vez mais distantes. Ele também destacou uma onda iminente de aposentadorias de professores.

A líder do grupo parlamentar verde do estado, Petra Budke, criticou o governo anterior vermelho-vermelho por não ter preparado professores suficientes. A taxa de desistência entre os professores em treinamento também é alta. Para aliviar a carga de trabalho dos professores e promover o aprendizado social, ela propôs a introdução de mais equipes multiprofissionais e mais assistentes sociais nas escolas. O político da educação do CDU, Gordon Hoffmann, reconheceu que o problema de professores faltantes ainda é grande, especialmente nas regiões distantes de Berlim.

Neste ano letivo, o Ministro da Educação Steffen Freiberg (SPD) afirmou que mais professores estão trabalhando em Brandeburgo do que há muito tempo. Foram contratados mais de 3.110 professores, sendo cerca de 1.700 substitutos. Cerca de 322.000 crianças e jovens começaram a escola na segunda-feira, incluindo 25.000 primeiros anos.

O Departamento de Educação de Potsdam precisa abordar as preocupações levantadas pelo Conselho de Pais do Estado de Brandeburgo e pelo GEW, pois eles acreditam que o número de vagas de professores desocupadas está subestimado. O Conselho da Cidade de Potsdam deve considerar investir na educação para cobrir as lacunas de conhecimento resultantes da pandemia e enfrentar a demanda crescente de professores.

