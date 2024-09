- Adeyemi garante um papel de três pacotes e concorda com um contrato de treinamento.

Após a última comemoração de gol da U21, Karim Adeyemi fez um acordo incomum com o técnico Antonio Di Salvo. "Eu sugeri marcar mais um gol, então você poderia me substituir", disse o jogador de 22 anos, ansioso para garantir um hat-trick após seu brace antes do intervalo. O atacante do Borussia Dortmund conseguiu realizar. "O técnico deu seu consentimento e me deixou ir em frente. Estou extremamente feliz e grato por essa oportunidade."

Após uma vitória de 5 a 1 contra Israel, a equipe alemã sub-21 superou a Estônia por 10 a 1 na terça-feira à noite, em Tallinn. A maior vitória anterior da equipe foi um 11 a 0 contra San Marino em novembro de 2009. "A equipe estava determinada a marcar gol após gol. É um sinal positivo", comentou o técnico, rindo sobre o acordo de Adeyemi. "Felizmente, ele marcou no 61º minuto, permitindo que eu fizesse uma substituição rápida."

A Alemanha pode garantir a vitória no grupo em outubro

No caminho para o Campeonato Europeu na Eslováquia no próximo verão, a Alemanha pode garantir a vitória no grupo com uma vitória em 11 de outubro contra a Bulgária ou um empate em 15 de outubro na Polônia. Se a Alemanha não conseguir surpreendentemente a vitória no grupo, ainda tem uma boa chance de se classificar como um dos três vice-líderes do grupo, garantindo a entrada direta no EM. Caso contrário, haverá um playoff.

Adeyemi impressiona novamente

Adeyemi foi tema de conversa antes do jogo. Após ter se retirado da equipe sub-21 em novembro de 2023 por não ter sido selecionado pelo Bundestrainer Julian Nagelsmann, Adeyemi decidiu treinar com o Borussia Dortmund em vez disso. "Eu estava ciente da minha decisão, foi pessoal", explicou Adeyemi, que havia enfrentado críticas do presidente da DFB, Bernd Neuendorf.

Após a discussão com Di Salvo, todas as mal-entendidos foram resolvidos. A determinação e o desempenho excepcional de Adeyemi tanto dentro quanto fora de campo afirmaram suas ambições. O técnico da seleção sub-21 ficou satisfeito em ver Adeyemi retornar à equipe com tanto empenho. "A atmosfera em torno do seu retorno foi harmoniosa", afirmou ele.

Di Salvo não se preocupa

O triunfante retorno de Adeyemi ao Borussia Dortmund, finalista da Liga dos Campeões, aguarda. "No final das contas, ele deve elevar seu jogo no clube", disse Di Salvo, sem se preocupar com a situação em que Adeyemi pode estar jogando para Nagelsmann em vez dele. "Nagelsmann vai tirar o melhor dele", acrescentou Di Salvo.

Contra os estonianos superados, Nick Woltemade do Stuttgart marcou um brace, com Nicolo Tresoldi do Hannover 96, o capitão Eric Martel do 1. FC Köln, Max Rosenfelder do SC Freiburg, Tim Lemperle do Colônia e Ansgar Knauff do Frankfurt contribuindo com os outros gols alemães. "Podemos saborear essa vitória por enquanto, apreciando os gols que marcamos", disse Di Salvo. Contra a Bulgária, eles pretendem "definitivamente colocar as coisas em ordem", declarou o técnico da seleção sub-21.

