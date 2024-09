- Adeus vermelho de Rapp e decepção de estreia: Kiel sofre derrota por 0-2 para Wolfsburg

Marcel Rapp reconheceu Ralph Hasenhüttl apesar da dolorosa derrota após sua estreia na Bundesliga contra o Holstein Kiel. Hasenhüttl recebeu cartão vermelho nos momentos finais da derrota por 0:2 para o VfL Wolfsburg por ter entrado na área técnica do time adversário. Hasenhüttl confessou que não estava ciente da regra, revelando que havia anteriormente perambulado pela área adversária sem consequências. Rapp chegou a agradecer Hasenhüttl por essa liberdade anterior. O treinador de goleiros do time adversário, Pascal Formann, também recebeu cartão vermelho durante o jogo cheio de emoções.

Rapp sobre o cartão vermelho: "Eu não fazia ideia dessa regra"

O substituto Jann-Fiete Arp tentou recuperar a bola perto do banco de reservas dos visitantes e entrou em confronto com jogadores do Wolfsburg, de acordo com Rapp. "Eu fui até lá, pedi a bola e então o árbitro me mostrou o cartão vermelho", reclamou Rapp. "O árbitro me disse depois que treinadores não podem entrar na área técnica adversária. Eu também não conhecia essa regra."

A derrota injusta dos Kielers para a astuta equipe do Wolfsburg ofuscou o jogo significativo. O Wolfsburg estragou a comemoração, marcando a estreia da Bundesliga realizada em Schleswig-Holstein. Após dois jogos, os novatos do norte ainda não venceram.

A equipe visitante, experiente na Bundesliga, pareceu mais composta do que a equipe novata do Kiel. Após uma saída corajosa inicial do Kiel, Maximilian Arnold (27') e Sebastiaan Bornauw (30') marcaram de jogadas ensaiadas, abafando o ambiente animado entre os torcedores apaixonados. O estádio Holstein estava lotado com 15.034 espectadores.

"Precisamos defender melhor as jogadas ensaiadas", criticou Rapp. "Precisamos aprender", acrescentou. Hasenhüttl aplaudiu sua equipe por ter conseguido chegar à metade de campo adversária com técnicas simples. "Estamos muito satisfeitos", disse o austríaco.

Estádio passando por mudanças

Durante a semana, o Holstein fez melhorias no estádio para atender aos requisitos de licenciamento da DFL, incluindo novas câmeras e iluminação aprimorada. O estádio está programado para ser renovado a partir do outono de 2025.

Apesar da ausência de um novo estádio, os fãs ansiavam pela primeira partida em casa na Bundesliga. Camisas azuis dominavam a cidade. Antes da estreia na Bundesliga, Rapp falou de um "jogo histórico". Hasenhüttl também alertou para a "atmosfera especial" em torno do "encontro histórico". No entanto, o Wolfsburg queria pôr fim rapidamente à comemoração azul e branca.

A equipe do norte não deixou o Wolfsburg dominar, começando o jogo com vigor. Shuto Machino (12') teve a primeira boa chance, mas acertou o alvo. O Wolfsburg se firmou e abafou a animação inicial.

Wolfsburg assume a liderança

O time visitante elevou seu desempenho - pôs fim à animação inicial. Patrick Wimmer perdeu um chute de perto, mas o capitão Arnold marcou de falta a cerca de 25 metros. Bornauw seguiu com outro gol de cabeça em uma jogada ensaiada.

Justo antes do intervalo, a equipe da Baixa Saxônia sofreu um revés: o croata Lovro Majer se machucou em uma falta e teve que ser substituído pelo emprestado do BVB Salih Özcan. Özcan havia sido emprestado ao Holstein anteriormente.

O segundo tempo permaneceu intenso com oportunidades de gol ocasionais para ambas as equipes. No entanto, os Kielers não conseguiram ameaçar o suficiente para se aproximar do empate.

Rapp mencionou que sempre gostou de seus encontros anteriores com o Holstein, dizendo: "Eu sempre gostei de visitar o Holstein como treinador, mesmo antes desta temporada da Bundesliga". Durante a entrevista coletiva após o jogo, quando perguntado sobre o cartão vermelho de Hasenhüttl, Rapp expressou solidariedade, dizendo: "É uma pena que um treinador tão apaixonado como Hasenhüttl tenha recebido um cartão vermelho por não estar ciente das regras sobre a área técnica adversária, especialmente considerando suas experiências anteriores no Holstein".

