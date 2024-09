- Adeus, diz Lieberknecht, dirigindo-se aos seus apoiantes com lágrimas

Em um emocionante vídeo, Torsten Lieberknecht se despediu dos torcedores do time da Bundesliga II, SV Darmstadt 98. "Eu nunca esquecerei esse período no 'Böllenfalltor'", compartilhou o ex-treinador de Darmstadt, demonstrando sinais de emoção no clipe de mais de três minutos e meio.

O time revelou no domingo que havia encerrado a parceria com Lieberknecht após mais de três anos juntos. Relatos sugerem que ele foi quem iniciou essa separação. "Gostaria de agradecer a todos por uma jornada extraordinária, cheia de altos e baixos", compartilhou Lieberknecht em sua mensagem de despedida. Ele celebrou o clube como "algo verdadeiramente excepcional".

O maior feito de Lieberknecht foi liderar as Lilás para a promoção à Bundesliga na temporada 2022/2023. Infelizmente, eles acabaram no fundo da tabela após uma temporada na primeira divisão. A queda continuou na temporada seguinte na segunda divisão, com Darmstadt conseguindo apenas um ponto em seus quatro primeiros jogos, garantindo-lhes uma posição perto do fim da tabela.

Temporariamente, a atual equipe técnica liderada por Darius Scholtysik e Ovid Hajou assumirá o comando do treinamento das Lilás até que um novo técnico principal seja nomeado.



