- Adeus de licitação: Final de Fabian Klos em Bielefeld

Em Arminia Bielefeld, Fabian Klos conquistou um status lendário e, agora, como maior artilheiro, jogador e capitão honorário do clube, está se preparando para se despedir com um jogo de homenagem na região de Ostwestfalen. A equipe revelou na segunda-feira que Klos jogará no Schuco Arena em 12 de outubro, marcando seu "Último Desfile", enquanto comemora sua carreira com seus ex-companheiros de time em seu campo.

"Acumulei muitas lembranças, senti uma grande variedade de emoções e comemorei vitórias nos últimos 13 anos", compartilhou o jogador de 36 anos, que vestiu a camisa de Arminia em 461 jogos oficiais, entre 2011 e 2024, marcando 180 gols. Klos anunciou sua aposentadoria neste verão.

Apesar do anúncio de sua aposentadoria, Fabian Klos está ansioso para retornar à região de Bielefeld pela última vez, jogando em um jogo de homenagem no Schuco Arena em 12 de outubro. O estádio histórico onde Klos marcou muitos de seus 180 gols como maior artilheiro da Arminia Bielefeld será novamente seu campo para esta ocasião especial.

Leia também: