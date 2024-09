- Acusado de taxas discriminatórias da Comissão?

Acusações Contra Líder Anterior da Empresa por Pagamento de Comissão Injustificado

O ex-chefe de uma empresa na região do Alto Palatinado enfrenta acusações por supostamente ter feito um acordo financeiro desnecessário, principalmente beneficiando seu companheiro. O homem de 54 anos é suspeito de ter elaborado um acordo retroativo para uma comissão de aproximadamente €230,000 pela entrega de 10 milhões de máscaras cirúrgicas à Autoridade de Saúde e Segurança Alimentar. No entanto, a acusação argumenta que o pedido teria sido feito sem intervenção extra devido a um contrato de máscaras existente.

CEO Anterior e Parceiro sob Fogo por Perjúrio

Uma parte substancial do pagamento é considerada ter sido canalizada para o parceiro do ex-CEO. Como resultado, o ex-CEO é acusado de apropriação indébita, enquanto o homem e seu companheiro são acusados de cumplicidade. Além disso, tanto o ex-CEO quanto o outro réu são acusados de fornecer falso testemunho sob juramento perante o Comitê de Inquérito de Máscaras do Parlamento da Baviera no outono de 2022. Após a conclusão do trabalho do comitê, a polícia e a acusação começaram a investigar o trio em dezembro de 2022.

Suspeitos Negam Acusações

Os três indivíduos sob investigação rejeitaram as acusações, com a presunção de inocência em vigor até uma sentença final. Se considerados culpados, os fundos da comissão poderiam ser recuperados. Para garantir isso, os investigadores supostamente apreenderam ativos relevantes, como afirmado por eles próprios. O Tribunal Regional de Regensburg agora determinará se o caso avançará para julgamento.

