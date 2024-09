- Activistas acusados de supostos atos de sabotagem de oleodutos

O julgamento de dois ativistas ambientais ligados ao grupo "Last Generation", acusados de sabotar um oleoduto, vai além de duas semanas. Desde a metade da semana, os dois réus, com idades de 69 e 74 anos, estão sendo julgados no Tribunal Regional de Neubrandenburg. Eles são acusados de invadir duas estações de bombeamento de óleo em abril de 2022, uma em Demmin (Distrito dos Lagos de Mecklenburg) e outra em Strasburg (Vorpommern-Greifswald). Sua intenção era obstruir o oleoduto de Rostock que leva ao refino em Schwedt, Brandenburg.

Os réus estão sendo acusados de perturbar serviços públicos, causar danos à propriedade e invadir propriedade privada. Eles não cumpriram com os mandados de pagamento de multas de 4.000 euros cada, o que levou ao seu julgamento.

No primeiro dia do julgamento, os dois apresentaram várias peças de prova, de acordo com uma porta-voz do tribunal. O tribunal agendou o dia 20 de setembro para a próxima audiência, e uma decisão pode ser tomada até essa data, acrescentou a porta-voz.

Os dois ativistas ambientais estão atualmente sendo julgados no Tribunal de Primeira Instância de Neubrandenburg. Se condenados, eles podem enfrentar penalidades por perturbar serviços públicos, causar danos à propriedade e invadir propriedade privada.

Leia também: