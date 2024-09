- Aconteceu-lhe ferimentos leves e causou danos no valor de quase um milhão de dólares num incêndio residencial.

Em um complexo residencial em Rottach-Egern, localizado no distrito de Miesbach, um incêndio ocorreu. O incidente deixou várias pessoas com ferimentos leves e resultou em danos de aproximadamente 900.000 euros. De acordo com um representante da polícia, o térreo e as escadas de um prédio com 15 moradores pegaram fogo em um domingo. Felizmente, a maioria dos moradores conseguiu evacuar em segurança, enquanto outros precisaram da ajuda dos bombeiros. Determinados a descobrir a origem desse incêndio, as autoridades iniciaram uma investigação.

