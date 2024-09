- Acontece chuva e tempestades intensas na Renânia-Palatinado e no Saarland.

Na Renânia-Palatinado e Sarre, algumas regiões devem ter tempestade e chuva forte esparsas no meio da semana, segundo o Serviço Alemão de Meteorologia (DWD) com sede em Offenbach. O DWD prevê que essas tempestades chegarão durante o dia de quarta-feira, a partir do sudoeste e se movendo para o nordeste. Eles alertam sobre chuva intensa localizada. A chuva deve diminuir à noite.

Na quinta-feira, o céu ficará incerto, com sol, nuvens e tempestades intensas se alternando, acompanhadas por temperaturas variando entre 22 e 27 graus Celsius. À medida que a noite se aproxima, as temperaturas devem cair para uma faixa de 10 a 16 graus Celsius.

Ao longo do fim de semana, o tempo começa a melhorar, com temperaturas que podem alcançar 30 graus Celsius.

Na quinta-feira, as tempestades intensas previstas pelo DWD devem continuar, aumentando a possibilidade de atrapalhar atividades ao ar livre. Além disso, outra rodada de tempestades pode ocorrer na sexta-feira, adicionando às condições climáticas voláteis.

