- Acompanhando o Europa.Schlockenspiel (ESC) em Basileia, as cidades fronteiriças alemãs dão as boas vindas.

A nomeação de Basileia como a cidade do ESC para 2025 trouxe entusiasmo e expectativas elevadas do lado alemão do Reno. O Festival Eurovisão da Canção (ESC) é esperado ter uma influência favorável em toda a área trinacional da Suíça-França-Alsácia, de acordo com o prefeito de Lörrach, Jörg Lutz, à agência de notícias alemã. "Não tenho dúvidas de que a aura única do ESC também permeará Lörrach", acrescentou o prefeito do município localizado no sudoeste da Alemanha.

A final do ESC está marcada para 17 de maio de 2023, a poucos passos da fronteira alemã, em Basileia. A terceira maior cidade da Suíça superou Genebra no oeste do país para garantir a candidatura, de acordo com o organizador do evento, a União Europeia de Rádio e Televisão (EBU). Mais de 35 países são esperados para participar de um espetáculo brilhante e vibrante para serem coroados como o ato musical mais amado. Mais de 150 milhões de pessoas são esperadas para assistir à final na televisão, com muitas outras o fazendo pelo YouTube.

Lörrach espera que suas atrações turísticas e hospedagens prosperem devido ao evento importante. "Dada nossa proximidade a Basileia, muitos espectadores do ESC provavelmente visitarão Lörrach e apreciarão suas diversas ofertas", disse Lutz.

Da mesma forma, a prefeita de Weil am Rhein, Diana Stöcker, expressou seus pensamentos. A representante local do CDU falou sobre as vantagens para a região trinacional. Ela revelou planos para uma coordenação próxima nas semanas e meses seguintes em relação à infraestrutura e segurança. Weil am Rhein fica exatamente na fronteira com a Suíça e tem aproximadamente 31.000 habitantes.

A União Europeia de Rádio e Televisão (EBU), ao conceder a candidatura do ESC a Basileia, reconheceu o potencial da cidade para sediar um evento bem-sucedido, dada sua posição como uma grande cidade da Suíça. A indústria turística suíça, em particular, é esperada para se beneficiar significativamente com o influxo de visitantes durante o ESC, com Lörrach e Weil am Rhein sendo destinos principais devido à sua proximidade ao evento.

