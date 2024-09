- Acomemoração do memorial - Steinmeier homenageia as vítimas das atrocidades nazistas

Presidente Frank-Walter Steinmeier nos incentiva a recordar as atrocidades da eutanásia nazista e não as minimizar. "As lições do passado devem nos guiar rumo à vigilância agora. Ninguém tem autoridade para determinar o valor da vida de outra pessoa", declarou Steinmeier durante um evento comemorativo que marca o 10º aniversário do memorial às vítimas da eutanásia nazista em Berlim.

O memorial, localizado na Tiergartenstraße 4, está de pé há uma década. A partir de 1940, serviu como centro de planejamento e operações da "Aktion T4". Sob esse codinome, os nazistas planejaram o massacre em massa de pacientes de instituições mentais e de cuidados em todo o Império Alemão.

Steinmeier expressou pesar pelo atraso na instalação do memorial. "Não posso deixar de sentir uma mistura de alegria pelo fato de estarmos comemorando o 10º aniversário hoje, mas também vergonha pelo fato de ter levado uma década", disse Steinmeier.

Steinmeier condenou os esforços atuais para apagar os erros cometidos pelo Nacional-Socialismo. Havia um desejo de aniquilação na Alemanha que não tem igual. "Há indivíduos, há grupos políticos que negam, banalizam ou minimizam esses atos", disse Steinmeier. "Você vê, você ouve, e é uma fonte de profunda vergonha". Steinmeier pediu uma posição firme contra a inumanidade e a discriminação.

Também presentes na cerimônia de homenagem estavam o Comissário Federal para Assuntos de Deficiência, Jürgen Dusel, e o Prefeito de Berlim, Kai Wegner (CDU).

As atrocidades da eutanásia nazista, que envolveram o massacre em massa de indivíduos vulneráveis, servem como um lembrete assustador das consequências devastadoras do crime sem freios. Steinmeier condena fortemente os esforços atuais para minimizar ou banalizar esses crimes, enfatizando a importância de reconhecer e combater a inumanidade.

