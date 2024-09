- Acidente no local de construção: local sob investigação

Após um infeliz acidente com uma grua na barragem de Thuringian Bleilochtalsperre, que resultou em uma fatalidade, as autoridades e outros envolvidos realizarão uma investigação detalhada. Além disso, suspeita-se que uma pessoa tenha sofrido ferimentos graves, enquanto outras três podem ter sofrido ferimentos leves. Essas informações foram divulgadas por um representante da polícia à Deutsche Presse-Agentur a pedido. Mais detalhes sobre o incidente serão compartilhados publicamente na quinta-feira.

Considerada a maior represa da Alemanha, a Bleilochtalsperre Witnessou o desabamento repentino de uma grua de construção em uma ponte que a cruza, na tarde de quarta-feira. O acidente deixou o local de construção parecendo uma pilha caótica de escombros. O incidente ocorreu em Saaldorf, uma divisão de Bad Lobenstein, localizada no distrito de Saale-Orla.

À hora do relatório à noite, a identidade da vítima ainda não havia sido determinada, segundo o representante da polícia. O resgate do corpo ocorreu durante a tarde de quarta-feira, com a vítima presa sob a grua caída. Uma variedade de serviços de emergência, incluindo a polícia, os serviços de resgate, o corpo de bombeiros e as autoridades locais, estiveram presentes no local.

Após examinar os escombros, foi descoberto que a grua caída havia danificado um anel de chumbo em uma das tubulações, o que pode ter causado vazamento químico. Em seguida, especialistas da agência ambiental foram chamados para inspecionar e gerenciar a situação.

