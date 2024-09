- Acidente de veículo: motocicleta e automóvel se encontram em acidente, deixando três feridos

Três indivíduos sofreram ferimentos em um acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta próximo a Lohberg (distrito de Cham). O motociclista, de 44 anos, sofreu ferimentos graves. Ele estava em um trio de motocicletas, na segunda posição, quando uma repentina curva à direita o fez invadir a pista contrária, de acordo com a versão da polícia.

Sua motocicleta colidiu com um carro que vinha em sentido contrário, com quatro passageiros. O motociclista foi ejetado da moto e recebeu transporte aéreo para o hospital. A motorista do carro, de 52 anos, e seu passageiro de 8 anos também sofreram ferimentos e foram levados para o hospital por uma ambulância, informou um porta-voz da polícia. A estrada ficou bloqueada por cerca de três horas.

O acidente causou danos significativos tanto à motocicleta quanto ao carro. Investigações subsequentes revelaram que a sequência de eventos que levou ao acidente envolveu o motociclista fazendo uma curva repentina para a pista contrária.

