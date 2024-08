- Abrindo rapidamente a porta do camião cibernético, um ladrão remove sem esforço a armação de vidro do tanque.

Tesla se vanta da durabilidade do Cybertruck, em particular, seu corpo de aço que supostamente não amassará, não será danificado ou corroído com o tempo. As janelas também receberam atenção especial durante a apresentação do veículo.

No entanto, durante a demonstração, ficou aparente que proteger o vidro do automóvel de vários tipos de tensão não é tão simples quanto parece. O líder de design da Tesla, Franz von Holzhausen, conseguiu espatifar as janelas duas vezes seguidas com arremessos de bolas de aço. O CEO da Tesla, Elon Musk, brincou, "Pelo menos as bolas não passaram", visivelmente surpreso, e prometeu aperfeiçoar o vidro.

Subsequentemente, um teste do canal do YouTube "The Kilowatts" mostrou que agora é necessário uma força considerável para danificar o vidro. A Tesla também repetiu o teste, desta vez com uma bola de beisebol. No entanto, apesar do vidro estar mais propenso a estilhaçar após impacto direto de objetos duros, não se deve supor que o carro é à prova de ladrões.

Ladrão Passando pelo Vidro do Cybertruck

Isso foi demonstrado em um vídeo de vigilância compartilhado no Facebook por um proprietário de carro. O vídeo mostra um homem de capuz se aproximando do Cybertruck, verificando os arredores e esperando uma oportunidade. Assim que vê que não há ninguém olhando, ele ataca. Em um flash, o homem remove a janela inteira da porta. Em seguida, arranca o vidro removido, mas não danificado, e entra no veículo.

O homem passa um breve momento dentro do Cybertruck antes de sair e embora após uma pausa incomumente longa.

Proprietário do Cybertruck Não Percebe o Alarme

O problema mais preocupante é que o proprietário do carro, um homem chamado Anuj Thakkar, afirmou, "Não há alarme, não há notificações no meu telefone. É literalmente como se nada tivesse acontecido, eu encontrei o carro assim. Isso não pode estar certo. Alguém sabe por que não há sistema de alarme?"

Em geral, um Tesla é bem protegido contra acesso não autorizado. O "Modo Sentinela" é ativado quando são detectadas atividades suspeitas ao redor do veículo após deixá-lo. A Tesla afirma, "Se uma ameaça for detectada ou os sensores do veículo detectarem movimentos de impacto frequentes, como aqueles que ocorrem durante o reboque ou o balanço, o Modo Sentinela responderá da seguinte forma: os faróis piscarão, o alarme tocará, você será notificado via aplicativo móvel e as gravações do incidente serão armazenadas em um pen drive."

** Embora o Modo Sentinela geralmente esteja desativado devido ao consumo de energia, estava ativado neste caso. As gravações provam que o carro capturou imagens do arrombamento. No entanto, por que não funcionou como esperado permanece um mistério para Thakkar.**

Na seção de comentários do vídeo, outros proprietários da Tesla também relatam falha em notificações durante tentativas de arrombamento.

Janelas Precisam ser Removidas

A janela quebrada não é inteiramente surpreendente. Um ladrão provavelmente entraria em qualquer outro carro tão rapidamente. Outros fabricantes não anunciam seu vidro como sendo particularmente resistente.

Isso pode não ser importante para uma pessoa privada que dirige um carro de passageiros, pois em uma emergência, você precisa ser capaz de espatifar a janela rapidamente e facilmente se as portas não abrirem. Isso é possível com o vidro resistente a estilhaços do Cybertruck, mas não em fragmentos. A diferença provavelmente é algum tipo de revestimento que impede o vidro de se fragmentar.

Em resposta ao incidente, a Tesla pode considerar adicionar uma declaração em seus materiais promocionais sobre a necessidade de medidas de segurança aprimoradas, como o uso de um sistema de alarme de carro ou manter objetos de valor fora da vista.

O seguinte é adicionado: A Tesla também deve considerar fortalecer o sistema de alarme do Cybertruck para prevenir ou alertar o proprietário sobre potenciais arrombamentos, especialmente desde que o Modo Sentinela pareceu falhar durante o incidente relatado.

