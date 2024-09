- A ZF enfrenta lutas futuras ou resistência da IG Metall

Aproximadamente 3.500 trabalhadores da fornecedora de automóveis da ZF no Saarland participaram de uma greve nacional contra os cortes de empregos planejados pela empresa, que poderiam afetar até 14.000 funcionários nos próximos quatro anos. Cerca de 1.000 colegas de Neunkirchen participaram de um evento informativo na fábrica de Saarbrücken, que também contou com a presença da Presidente do Governo Anke Rehlinger, do SPD.

"Não vamos ficar de braços cruzados", declarou Patrick Selzer, representante da IG Metall Saarbrücken. O dia de ação serviu como um aviso ao conselho de administração de que a solidariedade e a unidade dos funcionários são inabaláveis. Se as negociações com o conselho de fábrica não produzirem soluções razoáveis, medidas adicionais serão tomadas. "Nosso recado é simples: ou futuro ou resistência. Se os locais perderem o futuro, então nos levantaremos em revolta", declarou o líder do sindicato.

Há muita ansiedade entre os trabalhadores

"Os funcionários estão profundamente ansiosos e preocupados com a segurança de seus empregos", disse Mario Kläs, presidente do conselho de fábrica da ZF. Eles também estão furiosos, alegando que sua flexibilidade passada em garantir empregos agora está sendo colocada em dúvida da noite para o dia. Não há declaração oficial sobre a extensão dos cortes de empregos na região. De acordo com o conselho de fábrica e a IG Metall, cerca de 3.000 empregos podem ser afetados em Saarbrücken, que atualmente emprega 10.000 pessoas. No entanto, essa figura não foi confirmada ou negada. Até agora, o porta-voz da empresa não forneceu números específicos sobre o local.

A Presidente do Governo Anke Rehlinger visitou a força de trabalho da ZF para reafirmar o compromisso do governo do estado com suas promessas e o acordo com a empresa e o conselho de fábrica para garantir a localização e preservar empregos. Um investimento significativo de "uma grande quantia de milhões de euros" será feito para tornar a localização viável. A condição é que "novos produtos sejam colocados aqui e os pedidos subsequentes garantam que os empregos nesta localização estejam seguros". Enquanto isso, os funcionários preocupados devem reconhecer durante sua visita que eles não estão sozinhos. Rehlinger acrescentou: "A união certamente lhe dá força na luta pelo futuro dos empregos".

O gerente da fábrica de Saarbrücken da ZF, Andreas Hubbuch, empatizou com as preocupações e apreensões dos trabalhadores. "Certamente, uma parte substancial dos empregos permanecerá aqui", comentou. Ele expressou otimismo com os recentes sucessos na colocação de dois novos eixos elétricos no local, que é um passo crucial para o futuro do local. No entanto, o local também deve aumentar sua competitividade. Uma maneira de alcançá-lo é "adaptando a capacidade de pessoal à situação de pedidos, eliminando empregos - não substituindo funcionários que deixam a empresa".

O sindicato exige segurança de emprego até 2030 e pede ao conselho de administração que faça um compromisso claro com a localização alemã, confie nas ideias e habilidades de seus próprios funcionários e gerenciamento e pare com os "cortes de empregos aleatórios e custosos" que ameaçam a eficiência operacional.

Para os sites do Saarland, isso significou consolidar transmissões e eixos

