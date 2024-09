- A votação sem notificação prévia

Se você perdeu sua confirmação de voto, ainda pode votar nas seções de votação. "Desde que o eleitor esteja inscrito na lista de eleitores e possa confirmar sua identidade por meio de um documento de identidade pessoal ou passaporte, não há impedimento para emitir o voto", informou o comissário eleitoral. No entanto, a confirmação de voto é útil para ajudar a junta eleitoral a localizar eleitores registrados de forma mais eficiente na lista de eleitores.

Durante as eleições locais, cada eleitor tem direito a dois votos. "Não há prioridade entre os dois votos; ambos têm peso igual na formação do futuro parlamento do estado da Turíngia. O voto estadual desempenha um papel crucial na determinação da alocação de cadeiras no parlamento do estado da Turíngia", enfatizou o comissário eleitoral Holger Poppenhäger.

Na parte esquerda do cédula, você encontrará o voto distrital para a eleição direta de um deputado no distrito. Quem receber o maior número de votos garantirá a cadeira. Em seguida, o eleitor escolhe a lista estadual de um partido na parte direita do cédula através do voto estadual. Os nomes dos cinco primeiros candidatos aparecem abaixo do nome do partido correspondente.

No processo de realização das eleições locais, cada distrito eleitoral desempenha um papel significativo na representação de seus constituintes. O resultado da eleição direta para um deputado em um distrito eleitoral específico depende heavily dos votos emitidos dentro desse distrito.

Leia também: