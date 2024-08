- A Volkswagen reforça as suas estratégias de redução de custos <unk> restrições orçamentais devido à fraca procura.

A maior fabricante de automóveis da Europa, a Volkswagen, estaria considerando intensificar suas iniciativas de redução de custos dentro de sua marca principal, de acordo com um relatório do Handelsblatt com base em informações internas. O plano de eficiência de 2023 estaria exigindo mais atenção devido ao fato de os lucros da empresa não estarem alcançando as metaas esperadas. O relatório sugere um déficit de cerca de 2-3 bilhões de euros nas melhorias de lucro projetadas. A Volkswagen não quis comentar sobre o assunto.

As estratégias de redução de custos intensificadas estão programadas para serem discutidas na reunião de gerenciamento regular da VW em Isenbüttel, perto de Wolfsburg, na próxima segunda-feira, de acordo com a agência de notícias DPA. O CEO da marca, Thomas Schäfer, havia oferecido uma atualização sobre essas iniciativas de redução de custos na conferência de gerenciamento do grupo na semana passada. O atual crescimento lento dos negócios está apresentando um grande obstáculo. Para alcançar as melhorias de lucro projetadas, agora será necessário uma redução mais significativa dos custos do que o inicialmente projetado.

Schäfer já havia mencionado anteriormente, em agosto, que medidas mais intensas de redução de custos eram necessárias em resposta ao desempenho insatisfatório dos negócios. "Precisamos reduzir ainda mais nossos custos fixos para manter nosso caminho neste mercado difícil", explicou enquanto apresentava os resultados do primeiro semestre. "A resistência extra é claramente visível em nossos números, especialmente em relação à marca Volkswagen". As iniciativas de redução de custos existentes eram insuficientes, ele apontou na época.

Com o plano de eficiência de 2023, a marca principal, que está passando por dificuldades financeiras, visa reduzir drasticamente os custos. Este ano, ela visa melhorar o resultado da marca principal em 4 bilhões de euros e alcançar uma melhoria de 10 bilhões de euros até 2026. A taxa de retorno sobre as vendas deve aumentar da atual 2,3% para 6,5%. De acordo com declarações anteriores, estão previstas economias significativas nos custos de materiais e fixos. Para reduzir os custos com pessoal, a Volkswagen está oferecendo pacotes de separação e opções de aposentadoria antecipada. A empresa explicitamente negou a possibilidade de demissões forçadas.

