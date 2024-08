- A viagem de Milão para Madrid apresenta um desafio para o RB Leipzig.

No ano anterior, alguém poderia ter se referido a Leipzig como um "grupo difícil": Eles foram emparelhados com alguns oponentes sérios no reformulado Campeonato Europeu. Os Saxões enfrentarão FC Liverpool, Inter de Milão, Juventus de Turim, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa, Celtic de Glasgow, Aston Villa e Sturm Graz na nova fase de grupos. A ação começa em 17 de setembro, com horários específicos a serem revelados até sábado.

Pela primeira vez, o sorteio foi realizado por um computador. Após Leipzig ser retirado do sorteio, a figura renomada Cristiano Ronaldo bateu em um grande emblema da Liga dos Campeões em Mônaco, permitindo que o software assumisse o resto.

"Absolutamente imparcial" Rose

Em vez de prosseguir em grupos, todos os 36 times enfrentarão oito oponentes em um campeonato. Leipzig receberá Liverpool, Juve, Sporting e Villa em seu estádio. Sua jornada a Inter, Madrid, Celtic e Graz exigirá viagens. A fase de grupos acontecerá até janeiro. Os oito primeiros times na classificação avançam para a fase eliminatória de 16. Os times posicionados do 9º ao 24º disputarão uma nova fase eliminatória para avançar.

O técnico Marco Rose mostrou uma posição incerta sobre o novo formato. "Estou entrando nisso completamente imparcial. Gostaria de observá-lo, senti-lo. Então, posso oferecer minhas opiniões sobre como foi", compartilhou o treinador de 47 anos. Ele ainda não entende "a sensação de enfrentar oito oponentes diferentes, jogando quatro vezes em casa, quatro vezes fora, então temos uma grande tabela."

Barcelona não obteve "seu pedido"

O desejo de Rose e jogadores como Peter Gulacsi e Benjamin Henrichs era enfrentar o FC Barcelona sob Hansi Flick. Esse desejo não se concretizou para os de Leipzig, mas eles conseguiram evitar outro confronto com o Manchester City. "Não precisa ser Pep novamente. Talvez não o Real Madrid também", disse Rose. O computador lhe deu satisfação.

No entanto, eles terão que viajar novamente a Glasgow para enfrentar o Celtic FC. Leipzig já competiu contra os escoceses na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Uma breve reaparição com o Aston Villa os espera. O RB enfrentou o clube inglês de Birmingham durante sua preparação em Nova York. Em agosto, André Silva e Lois Openda marcaram os gols em uma vitória por 2 a 0.

O oponente de Leipzig em seus jogos em casa durante a fase de grupos incluirá a renomada "Juventus de Turim". Sua jornada à Itália para enfrentar a Juve será uma das viagens necessárias.

Apesar de não terem sido emparelhados com o Barcelona, como haviam desejado, Leipzig ainda tem um desafio pela frente em seu jogo de fase de grupos contra o Celtic de Glasgow, um time que eles já enfrentaram tanto na Liga dos Campeões quanto na Liga Europa.

