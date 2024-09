- A Union Berlin recrutou o ex-jogador do Hoffenheimer, Robert Skov.

União Berlin garantiu os serviços do ex-ala esquerda do Hoffenheim, Robert Skov. O jogador dinamarquês, que compartilha uma relação de treinador com o técnico da União, Bo Svensson, esteve em campo em 31 partidas na temporada passada, sendo titular em 14 delas. Como de costume, o clube da Bundesliga não revelou a duração do contrato.

Em declarações, o diretor executivo da União, Horst Heldt, elogiou Skov, dizendo: "É um jogador intrigante e versátil. Suas habilidades técnicas são incomuns". Skov chegou ao Hoffenheim em 2019.

Assim como Robin Gosens, que foi para a ACF Fiorentina na Itália na última sexta-feira, Skov é um jogador canhoto com uma atitude ofensiva. O dinamarquês de 28 anos já representou a seleção nacional em 14 jogos, o último em outubro de 2023.

Além da relação de treinador com Bo Svensson, Skov também compartilha com ele uma preferência pela ala esquerda. Apesar de não ter clube desde o verão, outros times deveriam notar as habilidades e potencial de Skov.

