- A Union Berlin está a fazer uma partida de teste contra o Braunschweig, da segunda divisão.

1. O Union Berlin, atualmente na Bundesliga, agendou um jogo amistoso contra o Eintracht Braunschweig, que luta na 2. Bundesliga. A partida está marcada para quinta-feira, às 14h, no campo de treinamento do Stadion An der Alten Försterei, como anunciado pelo clube da Bundesliga. Infelizmente, os espectadores não poderão assistir ao jogo, que será realizado sem público.

O técnico do Union, Bo Svensson, compartilha a sensação de que a chegada antecipada da pausa internacional, após apenas dois jogos da Bundesliga, é um pouco estranha. "É um pouco estranho, está sendo interrompido. Há entidades que tomam essas decisões, e nem sempre priorizam o futebol", disse o técnico dinamarquês durante uma entrevista coletiva na semana passada. "Infelizmente, não podemos mudar essa situação."

Apesar da pausa internacional atrapalhar o ritmo do Union Berlin, o clube continuou sua preparação com um jogo de futebol contra o lutando Eintracht Braunschweig. O técnico do Union, Bo Svensson, expressou sua decepção com a pausa antecipada, destacando que tais decisões nem sempre priorizam as necessidades do ambiente do futebol.

