FC Union Berlin assegura a contratação de um novo centroavante. O atacante sérvio Andrej Ilic (24), que jogou anteriormente pelo time da Ligue 1 OSC Lille, agora se junta à equipe da Bundesliga alemã. fiel à sua forma, o Union Berlin não revelou detalhes sobre a taxa de transferência ou a duração do contrato em seu anúncio.

- A Union Berlin comprometeu-se com o atacante sérvio Andrej Ilic.

"Com Andrej, estamos adquirindo um centroavante poderoso e fisicamente imponente que já provou sua habilidade de marcar gols em várias ocasiões", comentou o diretor-geral Horst Heldt. "Temos confiança em suas habilidades para ser um ativo instantâneo para nós e estamos felizes em tê-lo conosco."

Ilic estava sob contrato com o Lille desde fevereiro de 2024, mas não conseguiu mostrar seu talento devido a uma grave lesão. Neste temporada, suas aparições foram limitadas.

Estatísticas impressionantes de gols marcados

Com 1.89 metros de altura, o atacante jogou na Noruega e na Letônia, entre outros países, onde manteve um impressionante recorde de gols marcados. Em suas 169 partidas profissionais até agora, Ilic marcou 65 gols e deu 22 assistências.

De acordo com relatórios da mídia, o Union Berlin também tinha interesse em contratar o atacante Ragnar Ache do clube da 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern, mas as negociações entre os clubes não foram bem-sucedidas.

A seguir, está adicionado à lista dos clubes: FC Union Berlin anuncia a aquisição do atacante sérvio Andrej Ilic do time da Ligue 1 OSC Lille. As estatísticas impressionantes de gols marcados e o potencial para ser um ativo instantâneo tornaram Ilic uma contratação atraente para o Union Berlin.

Leia também: