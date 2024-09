- A União Democrática Conservadora (CDU) propõe um inquérito sobre a alegada manipulação eleitoral.

Após as eleições estaduais, o novo parlamento da Saxônia está iniciando suas primeiras funções. Na próxima quarta-feira, os grupos da CDU e da SPD realizarão suas primeiras reuniões. Enquanto isso, a CDU começou a explorar terreno comum com outros partidos para uma possível coalizão de governo.

De acordo com comunicados do porta-voz do partido Paul Schäfer, a CDU estendeu convites para conversas ao Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), SPD e Verdes. O AfD e a Esquerda foram omitidos. Sua inadequação foi resolvida, oficializando assim a exclusão de qualquer colaboração com eles.

União Conservadora rejeita aliança com AfD, BSW e Verdes

A União Conservadora dentro da CDU saxã declarou sua incapacidade de visualizar uma parceria com a AfD, BSW e também não prefere os Verdes como possível parceiro de coalizão. O chairman Sven Eppinger, que garantiu uma cadeira na CDU nas últimas eleições, propõe "novas abordagens para a política governamental". Embora não mencionando governo minoritário, a União Conservadora, sob seu nome anterior União de Valores, havia sugerido anteriormente tal modelo após as eleições estaduais de 2019.

Investigação sobre manipulações eleitorais

A polícia iniciou investigações sobre alegadas manipulações eleitorais. Inicialmente, cerca de 100 cédulas manipuladas foram descobertas em dois distritos eleitorais de Dresden. Manipulações adicionais foram descobertas em dois distritos eleitorais em Radeberg e novamente em Dresden. Em todos os casos, indivíduos desconhecidos haviam ocultado a decisão de voto nas cédulas de votação por correio, substituindo-a pelo micro-partido de extrema direita Saxônia Livre. A Polícia Estadual agora supervisiona as investigações.

AfD realiza revisão para falha de software na alocação de assentos

Após uma falha de software afetar a alocação de assentos para o novo parlamento estadual, a AfD iniciou um processo de revisão. O líder estadual e de fração da AfD, Jörg Urban, afirmou: "Precisamos de uma compreensão abrangente do problema", enfatizando a necessidade de uma análise de erro exata. "Se quaisquer irregularidades forem detectadas, iremos tomar medidas legais".

Um defeito de software inicialmente resultou na alocação incorreta de assentos para os partidos individuais. Após uma revisão, a comissão eleitoral corrigiu a alocação de assentos. Como resultado, a AfD agora tem 40 assentos, perdendo sua maioria de bloqueio, o que desestimula sua capacidade de bloquear certas decisões dentro do parlamento estadual.

Reuniões constitutivas para frações no parlamento estadual

A CDU será representada no parlamento por 41 homens e mulheres, quatro a menos do que no início do mandato anterior. Um membro da CDU mais tarde deixou a fração. O SPD entra no parlamento com dez membros, como no período legislativo anterior. A fração Verde planeja iniciar sua reunião constitutiva em 17 de setembro, potencialmente elegendo nova liderança. A Aliança Verde agora tem sete membros, anteriormente eram doze.

A Esquerda planeja estabelecer sua fração em 24 de setembro. O atraso se deve à missão de ajuda da presidente Susanne Schaper no Vietnã naquela data. Schaper, uma enfermeira treinada, tem contribuído regularmente para o país da Ásia Sudeste. Com seis membros, a Esquerda agora tem uma presença reduzida no 8º Parlamento Estadual da Saxônia, com 14 membros anteriormente.

Apenas o AfD e a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) relatam pessoal expandido

O AfD e a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), novatos nas eleições da Saxônia, são os únicos partidos relatando pessoal expandido. A BSW enviou 15 membros para o parlamento, enquanto a AfD expandiu sua representação de 38 para 40 membros, tendo perdido quatro membros durante o mandato anterior.

O político da CDU Marko Schiemann permanece como o membro mais antigo do parlamento. Após as renúncias do presidente do parlamento Matthias Rößer e sua vice Andrea Dombois (ambos da CDU), Schiemann permanece como o único membro contínuo desde 1990. Um renomado porta-voz de direita para a fração da CDU e especialista anterior em política europeia, Schiemann é considerado uma figura-chave no desenvolvimento da Constituição da Saxônia.

Potencial aliança nomeada: Coalizão Blackberry

Embora a coalizão ainda não tenha sido formada na Saxônia, vários obstáculos precisam ser superados, um nome já foi apresentado: a Coalizão Blackberry. Devido à ausência de um país usando preto (para a CDU), vermelho (para o SPD) e roxo (para a Aliança Sahra Wagenknecht) em sua bandeira nacional, o conceito é inspirado na natureza.

A amoreira-preta é escolhida como nome por representar as cores dos potenciais parceiros de coalizão em diferentes estágios de maturidade. O termo "Coalizão Blackberry" foi primeiro introduzido pelo cientista político Karl-Rudolf Korte em um ensaio.

Nas recentes eleições estaduais da Saxônia, a União Saxã ficou em primeiro lugar com 31,9% dos votos, sendo superada de perto pela AfD (30,6%). Com o ministro-presidente da CDU, Michael Kretschmer, descartando cooperação com a AfD e o Partido da Esquerda, a única opção viável para a União é formar uma coalizão com a BSW (11,8%) e o SPD (7,3%) ou a BSW e os Verdes (5,1%).

A Coalizão Blackberry, proposta como um nome potencial para a coalizão, inclui a CDU, o SPD e a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW). O Landtag iniciou uma investigação sobre manipulações eleitorais, com vários casos alegados de manipulação descobertos em diferentes distritos eleitorais.

Leia também: