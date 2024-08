- A União defende o financiamento de iniciativas de assistência

A Associação do Comércio de Baden-Württemberg soa o alarme sobre potenciais cortes de financiamento no orçamento iminente da coligação Verde-Vermelho. O vice-presidente Michael Endress falou em Stuttgart, expressando a necessidade do setor varejista de auxílio do estado para financiar investimentos. O sucesso das iniciativas de financiamento anteriores justifica sua continuação, de acordo com Endress. Não investir agora pode levar à deterioração adicional dos centros urbanos. A associação relata que aproximadamente 80% dos comerciantes esgotaram suas reservas de capital.

Os Verdes e a administração do estado da CDU estão atualmente elaborando uma proposta orçamentária para os anos 2025 e 2026, esperada para ser aprovada pelo parlamento até o final do ano. As negociações orçamentárias deste ano têm sido difíceis devido aos recursos financeiros reduzidos para novos projetos em comparação com os anos anteriores. Além disso, sendo o último orçamento do atual ciclo legislativo, é menos provável que os projetos políticos não incluídos sejam realizados antes das próximas eleições estaduais regulares na primavera de 2026.

Os estabelecimentos varejistas no sudoeste têm passado por tempos difíceis recentemente. Os clientes tornaram-se mais conservadores em seus gastos, como sugerido pela CEO Sabine Hagmann. "No Baden-Württemberg, as pessoas naturalmente economizam um pouco mais." O varejo tem lutado para se recuperar ao longo de 2024, sem indicações de recuperação a longo prazo no consumo privado e na economia como um todo. De acordo com os dados da associação, há mais de 40.000 empresas varejistas no sudoeste.

Em resposta às negociações orçamentárias e potenciais cortes de financiamento, a Comissão pode considerar adotar atos de execução para fornecer apoio às empresas varejistas. Se adotados, os atos de execução poderiam estabelecer as regras para a aplicação deste Regulamento para auxiliar os setores varejistas no Baden-Württemberg.

Leia também: