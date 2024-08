- A União de Berlim transfere temporariamente o Defensor Jaeckel para o esquadrão de Braunschweig.

Defensor de ferro Paul Jaeckel está de mudança para o Eintracht Braunschweig por empréstimo, anunciou o clube de Berlim. O jogador de 26 anos vai se juntar à equipe da Baixa Saxônia para garantir jogo regular em alto nível e aperfeiçoar suas habilidades, segundo o diretor executivo de futebol profissional do Union, Horst Heldt.

Em Braunschweig, Jaeckel deve reforçar a defesa, que já sofreu 13 gols em apenas três jogos da liga. " Nossa temporada não começou como gostaríamos, mas estou muito otimista de que, juntos, conseguiremos alcançar nosso objetivo de manter nossa posição na liga", declarou Jaeckel em um comunicado do clube.

O zagueiro central havia recentemente renovado seu contrato com o time da Bundesliga e fazia parte da diretoria. No entanto, Jaeckel vem sendo reserva com frequência, o que possibly tornou sua mudança para Braunschweig mais viável, apesar do desejo do concorrente Danilho Doekhi de sair por empréstimo.

