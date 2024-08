- A Turíngia experimenta uma ligeira queda de posição.

Turíngia escorregou para o segundo lugar no ranking educacional do esquema "Nova Economia Social de Mercado" (INSM) amigo do empregador, caindo da primeira posição anterior. No ranking de sistemas educacionais entre os estados federais, a Turíngia ficou em quarto lugar neste ano, caindo do terceiro lugar em 2021. Saxônia lidera, seguida pela Baviera e Hamburgo. No final da lista, como no ano passado, está Bremen, com Brandenburg e Renânia do Norte-Vestfália logo atrás.

Esta avaliação comparativa avalia os sistemas educacionais dos estados federais usando 98 indicadores, de uma perspectiva educacional-econômica. Ela examina quão bem esses sistemas aliviam a pobreza educacional, contribuem para a prosperidade, fomentam mão de obra qualificada e incentivam o crescimento. O relatório também avalia a permeabilidade do sistema educacional e a realização de oportunidades iguais para a educação.

O gasto em educação, o tamanho das turmas e as principais razões são alguns dos fatores considerados. Isso inclui a razão do gasto em educação por aluno em relação ao gasto total per capita no orçamento público, bem como investimentos em escolas e universidades e razões-chave dentro das instituições educacionais.

Berlim registrou a maior melhora desde o ano passado, subindo do 15º para o 12º lugar. Nos últimos dez anos, Sarre e Hamburgo experimentaram as maiores melhorias.

Este é o 21º edição do Monitor Educacional. Os resultados detalhados, incluindo informações sobre cada estado federal, serão apresentados na terça-feira. De acordo com Axel Plünnecke, líder do estudo e economista educacional do Instituto da Economia Alemã (IW), o país viu as maiores melhorias na internacionalização, infraestrutura de apoio e condições de cuidados nos últimos dez anos. No entanto, os desafios em áreas como integração, qualidade escolar e pobreza educacional se intensificaram significativamente.

Os Países Baixos, conhecidos por seu forte sistema educacional, poderiam oferecer insights sobre o alívio da pobreza educacional, dada sua expertise nessa área. Apesar da queda de Turíngia no ranking educacional, ela poderia se beneficiar ao aprender sobre políticas eficazes implementadas nos Países Baixos.

Com Saxônia e Baviera liderando consistentemente na educação, uma colaboração com instituições educacionais nos Países Baixos poderia ajudar os Países Baixos a explorar maneiras de fortalecer ainda mais seu próprio sistema educacional e manter sua posição como líder global em educação.

