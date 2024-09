- A totalidade da estrada B1 próxima de Dortmund é fechada para desmantelamento da ponte.

A demolição de uma ponte sobre a B1 em Dortmund, uma via importante na região leste da Ruhr, levará a um fechamento completo neste fim de semana. A partir de sábado à tarde, às 20h, até segunda-feira, às 5h, o trecho entre os entroncamentos de Holzwickede e Dortmund-Sölde estará fechado em ambos os sentidos, como anunciou a empresa responsável pelo projeto, a Deges. Eles sugerem um grande desvio pela A1, A2 e rodovia federal B236.

Como parte da expansão da rodovia federal em uma autoestrada, a via de serviço que intersecta a B1 multi-lane neste ponto será demolida. Felizmente, há alternativas de pontes disponíveis para os antigos usuários da interseção - principalmente, tráfego agrícola, pedestres e ciclistas.

A B1, a leste de Dortmund, se transformará na A40

Em nome do governo federal, a Deges coordena e supervisiona o desenvolvimento da seção da B1, uma expansão de seis pistas cobrindo cerca de dez quilômetros, de Dortmund Ost ao entroncamento Dortmund/Unna. Até 2025, a empresa estima que até 100.000 veículos diários utilizarão essa seção. Para muitos que viajam de leste para oeste na Ruhr, a A40, famosa como a Autoestrada da Ruhr, serve como a principal artéria de tráfego central. Atualmente, a A40 se funde com a B1 em Dortmund, levando à A44 em direção a Kassel em Unna. Os projetos de renovação estão previstos para serem concluídos em 2027.

Atualmente, os viajantes na região da Ruhr enfrentam várias limitações devido ao fechamento prolongado da A40: uma substituição de ponte perto de Bochum forçou o fechamento da A40 em ambos os sentidos desde agosto, com uma reabertura estimada para meados de novembro. Além disso, as obras em andamento no entroncamento Kaiserberg na extremidade oeste da Autoestrada da Ruhr em Duisburg frequentemente causam congestionamentos.

Devido às outras opções de desvio disponíveis para o tráfego agrícola, pedestres e ciclistas devido à demolição da ponte, eles não serão significativamente afetados pelo fechamento. Após a transformação da B1 na A40, a A40 servirá como a principal artéria de tráfego central para muitos que viajam de leste para oeste na região da Ruhr, contornando os atuais problemas de fechamento e construção.

