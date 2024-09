- A THW avança para a segunda rodada contra o North Derby em Hamburgo.

A equipe de handebol do THW Kiel viaja para enfrentar seus rivais do norte, o HSV Hamburg, na segunda rodada da Copa DHB. Este duelo foi definido pelo prodígio do pingue-pongue Timo Boll antes do Supercopa entre os detentores do título SC Magdeburg e os Füchse Berlin em Düsseldorf. De acordo com o CEO do THW, Viktor Szilagyi, "A maior vantagem deste confronto é a viagem conveniente para nós e nossos torcedores." Ele admitiu, "Não há dúvida de que é um teste formidável no segundo round esportivo."

O VfL Lübeck-Schwartau, da terceira divisão, recebe o gigante da Bundesliga, TSV Hannover-Burgdorf. O HC Empor Rostock, da terceira divisão, enfrentará a HSG Nordhorn-Lingen, da segunda divisão. Esses jogos estão programados para ocorrer de 1º a 3 de outubro, embora as datas exatas ainda não tenham sido anunciadas.

Como a terceira colocada da temporada passada, a SG Flensburg-Handewitt avança diretamente para as quartas de final, assim como os campeões defensores SC Magdeburg e os vice-campeões MT Melsungen. No final, todos os clubes buscam chegar ao Final Four, agendado para 12 e 13 de abril de 2025, em Colônia.

As equipes de handebol da SG Flensburg-Handewitt e do SC Magdeburg, que já garantiram suas vagas nas quartas de final, certamente estarão de olho no Final Four. Enquanto isso, os vencedores do Supercopa da temporada passada, provavelmente os Füchse Berlin, estarão buscando defender seu título no próximo evento do Supercopa.

