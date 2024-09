- A terra da Turíngia em Jena experimenta os seus níveis de preços de pico.

No domínio de Turíngia, Jena ostenta o título de possuir os lotes de construção mais caros. Como a "Cidade do Saale" se vangloria, o valor médio dos lotes construíveis em 2021, de acordo com a Estatística de Erfurt, foi de 679,67 euros por metro quadrado. Em contraste, o preço de Erfurt foi de 256,31 euros por metro quadrado, e o de Weimar foi mais razoavelmente preço de 184,92 euros. A cidade de Suhl, com status independente, se vangloriou dos preços médios de compra mais acessíveis, com apenas 48,97 euros por metro quadrado. Anteriormente, os construtores haviam encontrado Jena como o local mais caro.

De acordo com os dados, os custos médios mais altos de terrenos para construção na região foram observados no distrito de Sömmerda, com 148,65 euros por metro quadrado, enquanto os mais baixos foram encontrados no distrito de Altenburger Land, com apenas 22,22 euros por metro quadrado.

No ano de 2021, um total de 1.139 lotes não utilizados foram transferidos na propriedade do estado. Destes negócios, 759 envolveram terra destinada à construção residencial. Ao somar tudo, uma soma aproximada de 2,5 milhões de metros quadrados foi vendida, o que equivale a cerca de 87 milhões de euros. Isso corresponde a um preço médio de compra de 34,34 euros por metro quadrado.

