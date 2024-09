- A taxa de poupança da VW Saxony encontra preocupações e resistências.

Havia rumores sobre uma forte reação quando o Grupo Volkswagen anunciou no início da semana que estava fortalecendo suas estratégias de corte de custos. Fechamentos de fábricas na Alemanha também foram mencionados, incluindo a Saxônia. Com sua grande fábrica de carros elétricos em Zwickau, fábrica de motores em Chemnitz e Transparent Factory em Dresden, há três locais significativos no estado. Além disso, muitos fornecedores da Volkswagen dependem deles. Os representantes dos funcionários da Volkswagen estão se mobilizando e anunciando reuniões acaloradas.

Uma reunião de funcionários intensa está agendada para quinta-feira na fábrica de Zwickau. O CEO da marca Volkswagen, Thomas Schäfer, é esperado. Ele pode receber uma recepção desfavorável na Saxônia: ações estão sendo planejadas, como afirmado em círculos do conselho de trabalhadores. "Se a força de trabalho não se manifestar agora, quando então?" Em Chemnitz, os funcionários se reunirão em 9 de setembro. A reunião do conselho de trabalhadores em Wolfsburg na quarta-feira foi recebida com protestos agudos.

O maior fabricante de carros da Europa anunciou na segunda-feira que iria apertar sua abordagem de corte de custos para a marca principal Volkswagen devido à situação deteriorada. Fechamentos de fábricas na Alemanha e demissões por razões operacionais não estão mais fora da mesa.

Ainda não está claro em que medida a Saxônia será afetada por esses cortes. "Toda especulação é apenas especulação", disse o conselho de trabalhadores em Zwickau. Eles se mantêm firmes na declaração da presidente do conselho de trabalhadores do grupo, Daniela Cavallo, de que não haverá fechamentos de fábricas com a aprovação do conselho de trabalhadores. Devido a essa "unidade absoluta na co-determinação" em todo o país, o clima na Saxônia é hostil. Segundo as figuras da empresa, cerca de 11.000 pessoas trabalham para a Volkswagen no estado.

A Volkswagen está enfrentando dificuldades de vendas. Até a demanda por carros elétricos diminuiu. A Volkswagen investiu um bilhão de euros para transformar Zwickau em um site de mobilidade elétrica pura. A então Chanceler Federal Angela Merkel (CDU) esteve presente no início da produção em série do ID.3 no outono de 2019.

No entanto, o sucesso esperado não se materializou. Desde este verão, apenas duas turnos estão em operação em Zwickau, os turnos noturnos não são mais necessários devido à demanda insuficiente. Os empregos temporários foram reduzidos. Foi estimado que poderiam ser construídos 360.000 veículos em Zwickau anualmente, mas em 2023 foram apenas 240.000.

Além disso, não apenas a Volkswagen está preocupada após os anúncios do conselho, mas também os fornecedores. Na Saxônia do Sul, cerca de 50.000 empregos dependem da indústria automobilística, afirmou Dirk Vogel da rede industrial AMZ. Isso inclui fornecedores de peças, bem como empresas de serviços.

A Volkswagen agora tem alguns deveres de casa a fazer. Segundo a estimativa de Vogel, a fábrica de motores de Chemnitz não está em discussão, já que está bem utilizada. No entanto, a mobilidade elétrica permanece importante. Agora é sobre moldar os próximos dois a quatro anos de forma sensata na fábrica de Zwickau, disse Vogel. Os fornecedores ficarão ao lado do fabricante de carros.

A reunião de funcionários esperada na fábrica de Zwickau na quinta-feira provavelmente será tensa, dada as possíveis mudanças nas estratégias da Volkswagen. Com o impacto potencial dessas mudanças na Saxônia ainda incerto, o conselho de trabalhadores em Zwickau enfatizou que não haverá fechamentos de fábricas com sua aprovação.

