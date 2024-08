- A taxa de desemprego na Renânia do Norte-Vestfália aumenta mais do que as expectativas típicas.

O número de desempregados no estado da Renânia do Norte-Vestfália aumentou cerca de 9.733, atingindo aproximadamente 773.100 indivíduos em agosto, em comparação com julho. A taxa de desemprego aumentou 0,1 ponto percentual, alcançando 7,7%, de acordo com um relatório da agência federal de emprego em Düsseldorf. Um ano antes, a taxa era de 7,4%. Os dados utilizados para as estatísticas iam até 14 de agosto.

O desemprego tem aumentado por três meses consecutivos. "O aumento é mais forte do que o habitual para esta época", disse Roland Schüßler, diretor da agência federal de emprego em NRW. "Poderia-se ter previsto um aumento de até 5.000 pessoas". Além disso, uma economia fraca está pesando no mercado de trabalho.

Um aumento ligeiro no desemprego durante o verão é normal, já que muitos jovens se inscrevem como desempregados após a conclusão da escola ou do treinamento, e os contratos temporários terminam. No entanto, o desemprego jovem também aumentou mais do que o normal, ultrapassando 5%. Isso reflete claramente a atual relutância em contratar, segundo Schüßler. "As empresas têm relatado menos novas vagas de emprego há algum tempo".

À medida que o novo ano de treinamento começa, a agência regional para NRW apresentou uma avaliação intermediária mista. Mais jovens decidiram fazer treinamento este ano. O número de candidatos aumentou cerca de 2% em comparação com o ano passado, alcançando aproximadamente 102.200. Além disso, o número de candidatos estrangeiros aumentou significativamente (+14%). No entanto, o número de posições de treinamento empresarial diminuiu (-4%), agora em cerca de 102.100. Aproximadamente 33.000 posições permanecem não preenchidas, com um número equivalente de candidatos.

